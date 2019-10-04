Türk hamur işini dünyaya taşıyacak

Belçika’nın 80 yıllık unlu mamüller markası La Lorraine, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. La Lorraine, Türkiye’yi merkez üssü olarak konumlandırdı. 5 yıl önce girdiği Türkiye pazarına, 2016 yılında Manisa’da hayata geçirdiği 58 bin metrekarelik fabrikasındaki günlük 80 ton üretim kapasitesi ile ürünlerini Türkiye pazarına sunan şirket, geleneksel Türk hamur işlerini de dünyaya ihraç etmeye başladı. Türkiye’yi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin merkez üssü yapan La Lorraine, yılsonuna kadar 25 milyon avro ek yatırımla toplam 100 milyon avroluk yatırıma ulaşacak. 2019 yılını yüzde 30 büyüme ile kapatacak olan La Lorraine Türkiye’nin 2020 hedefi ise yine yine 30’lar seviyesini yakalamak olacak.

5 YILLIK YATIRIM 100 MİLYON AVRO

Burak Deniz

Yılsonuna kadar gerçekleşecek olan 25 milyon avroluk yatırımla beraber, son 5 yılda Türkiye’ye 100 milyon euro yatırım gerçekleştirmiş olacaklarını dile getiren La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, “La Lorraine Grubu olarak Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. Şu an aktif olarak Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs’a ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Deniz, “Yeni imzaladığımız anlaşma ile Dubai’nin zincir perakende markası Lulu ile La Lorraine ürünlerini nihai tüketiciler ile buluşturacağız. 2020 itibariyle ise Kuzey Afrika’ya ihracata başlayacağız. Börek ürünlerimiz şu anda Belçika, Hollanda, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Önümüzdeki dönemde ülke ve ürün çeşidini arttırarak ihracat hacmimizi genişletmeyi amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

REKLAM

YEREL LEZZETLERİ TANITACAK

Yerel üretime de destek verdiklerini aktaran Burak Deniz, şunları söyledi: “Mayamızı da buğdayımızı da yerli olarak temin ediyoruz. Üretimde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen buğdayların işlenmesiyle elde edilen yüksek kaliteli unları kullanıyoruz. Türkiye unlu mamüller sektöründe, yerel tatları içeren daha fazla ürünü gamımıza eklemek üzerine çeşitli çalışmalarımız mevcut. Bunları İtalya’nın Ciabatta, İspanya’nın Pan Gallego ekmekleri gibi, global dünya ile tanıştırmak istiyoruz.”

EKMEK İSRAFINI ÖNLEYEN TEKNOLOJİ

Türkiye’nin yıllık kişi başı 185 kilogram ile ekmek tüketiminde Avrupa’da ilk sırada yer aldığını söyleyen Burak Deniz, “Genç, büyüyen ve yeniliklere açık olan Türkiye, bu anlamda potansiyeli yüksek bir pazar. Türkiye’yi Tiger Ekmek, Soğanlı Ekmek gibi yeni ürünlerle tanıştırdık ve büyük beğeni topladık. Bake-Off dediğimiz teknoloji sayesinde de tüketicilerimiz her daim taze ürün alabiliyor. Satış ve servis noktalarına donuk gelen ve sadece ihtiyaç miktarı kadar pişirilip, içerisine hiçbir koruyucu madde konmadan satışa sunulan ürünlerimizle artık kaynak israfını önlüyoruz” diye konuştu.

KALİTE AR-GE İLE DESTEKLENECEK

Besin zincirinin en önemli unsuru olarak görülen unlu mamullerde tüketicilere daha sağlıklı, nitelikli ürünler sunmayı amaçladıklarını dile getiren Burak Deniz, “Bundan sonra kaliteli ve yenilikçi ürün anlayışımızı Ar-Ge ve yeni hat yatırımlarımızla da destekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. Deniz, La Lorraine markasını ayrıştıran en önemli özelliğin kalite olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalite bizim için altın kuraldır. Ürünlerimiz; üretimden pişirilme aşamasına gelene kadar birçok kalite kontrol sürecinden geçiyor. Üretim sürecinde seçilen numuneler arasından yapılan düzenli kontrollerde numulerin ağırlık, boyut, görünüm, koku ve tatları denetleniyor ve istenen kalitede olmayan ürünler tüketicilere sunulmuyor.”

REKLAM

Donut ve kruvasan talep görüyor

Kruvasan

Burak Deniz şöyle konuştu: “La Lorraine ürünleri arasında; baget, küçük ekmek çeşitleri, sandviç ekmekleri, Tiger ekmek, ramazan pidesi, tombul ekmek, tost ve hamburger ekmeği, kruvasan, çörek ve donut bulunuyor. Yerel lezzetlerden simit, poğaça ve börekler, ekşi mayalı, çavdarlı, tam buğdaylı artizan ekmek çeşitleri de ürün gamına eklemiş durumda. Bazı ürünleri Türk damak tadına göre uyarlıyarak tüketicilerimize sunuyoruz. Tatlı ürünlerimizde ise Türkiye’de donut ve çıtır yapısı ve altın rengi ile kruvasan, en çok talep gören ürünlerimiz arasında yer alıyor.”