Ekonomi Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alıyor
BASIN İLAN

Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alıyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 8 akademik personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 5 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacak.

Son başvuru 19 Kasım olarak belirlendi.

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