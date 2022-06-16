Ekonomi TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, çalışma hayatı ve sorunlarla ilgili 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediklerini belirterek, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk.

'Güzel bir görüşme oldu'

  • Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanı 'çalışma yapıyoruz' dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız, her şeyin farkında olduğunu söyledi" dedi.

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