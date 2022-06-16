TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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