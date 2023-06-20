TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret mesajı: Türkiye tarihinin en yüksek rakamı

Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam süreci tamamlandı. 3'üncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte kameraların karşına çıktı.

Bakan Işıkhan, temmuz ara zammını yüzde 34 olarak açıkladı. Işıkhan şöyle konuştu: "Tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışma uzlaşmasıyla kararlaştırılmıştır. Asgari Ücret brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir."

Asgari ücretin açıklanması sonrasında konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay şunları söyledi: "Asgari ücret herkese hayırlı olsun! Bakan Bey ile görüşmüştük dün de Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz, Türk Lirası olarak bakıyoruz. 486 dolar oldu asgari ücret. Bu da mükemmel olmasa da Türkiye tarihinin en yüksek dolar ücreti."