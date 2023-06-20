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Ekonomi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret mesajı: Türkiye tarihinin en yüksek rakamı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının ardından asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştur" dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, 15 günlük süreç sonunda asgari ücretin belirlendiğini belirterek, "486 dolar oldu. Mükemmel olmasa da Türkiye tarihinin en yüksek rakamı" ifadelerini kullandı.

12:09 . 20/06/2023 Salı
DHA
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam süreci tamamlandı. 3'üncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte kameraların karşına çıktı.

Asgari ücrete yüzde 34 zam

Bakan Işıkhan, temmuz ara zammını yüzde 34 olarak açıkladı. Işıkhan şöyle konuştu: "Tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışma uzlaşmasıyla kararlaştırılmıştır. Asgari Ücret brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir."

'Herkese hayırlı olsun'

Asgari ücretin açıklanması sonrasında konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay şunları söyledi: "Asgari ücret herkese hayırlı olsun! Bakan Bey ile görüşmüştük dün de Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz, Türk Lirası olarak bakıyoruz. 486 dolar oldu asgari ücret. Bu da mükemmel olmasa da Türkiye tarihinin en yüksek dolar ücreti."







#Ergün Atalay
#Vedat Işıkhan
#asgari ücret
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