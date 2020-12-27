Ekonomi Türk-İşten asgari ücret açıklaması 3 bin liranın altındaki teklif mutlu etmez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın altındaki teklif mutlu etmez

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın beklediği ücret hakkında son toplantı yapılacak. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın beklediği ücret hakkında son toplantı yapılacak. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta

Toplantı yarın 10.30'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yarın saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.


TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira
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TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira

TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira
EKONOMİ
TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

2021 asgari ücret ne kadar olacak?
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