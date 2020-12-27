Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın altındaki teklif mutlu etmez

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın beklediği ücret hakkında son toplantı yapılacak. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.

EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta

Toplantı yarın 10.30'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yarın saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

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EKONOMİ TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira

EKONOMİ TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira

EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı