Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

Savunma sanayii alanına inovatif ürünlere bir yenisini daha eklendi. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi Wattozz T61 tüm özellikleriyle görücüye çıkarıldı. Albayraklar Savunma Sanayi tarafından geliştirilen ateşli silah modifikasyon sisteminin, susturucuya benzer bir dış görünüşü var.

Silahlarda geri tepme ve şahlanmayı önlemesinin yanı sıra, merminin çıkış hızını ve etki menzilini artırarak namlu alevini yok ediyor. Sistem, kara savunmasının yanında hava savunmasına da büyük katkılar verebilir. Silahlı drone’larda kullanılan silahlara monte edilecek hedefe seri olarak isabetli atışlar yapılmasını sağlıyor.

İHA Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 sergilendi.

“T61’i sektörde bir eksiklik gördüğümüzden dolayı geliştirdik”

Savunma sektörünün zor bir sektör olduğunun altını çizen Albayraklar Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “6 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bir çok proje geliştirdik. T61’i sektörde bir eksiklik gördüğümüzden dolayı geliştirdik. Drone’larda da kullanılacak aparatla şahlanmayı ve geri tepmeyi önledik. Ateşli drone’larda en büyük sıkıntı şahlanma ve geri tepmeydi. Bundan dolayı hedefe nokta atışı yapılamıyordu. Bir hedefe bir mermi atmak gerekirken 50-100 mermi atılıyordu. Şimdi bu aparatla nokta atışı yapılabilecek” diye konuştu.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Bozdoğan Füzesi'nden tam isabet

“Dünyadan talep var”

Wattozz T61’e şimdiden ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerden patent alma teklifleri geldiğini anlatan Albayrak, “Ben patentini satma taraftarı değilim. Bu bizim akademisyenlerimizin, mühendislerimizin ürettiği bir milli projedir. Bu ürünün Türkiye’ye mal olmasını istiyorum. Bu arada tabi Ar-Ge çalışmaları bir maddiyat gerektiriyor. Devletten destek almadan kendimiz yaptık. Bu nedenle lisans hakkını, dost ülkelere vermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

İHA Yerli silah aparatına şimdiden ABD, Çin gibi ülkelerden talepler geldiği söyleniyor.

“Menzili artırıyor”

T61’in takıldığı silahın namlu çıkış hızını ve menzilini artırdığından bahseden Albayraklar Savunma Sanayi CEO’su Sertan Ayçiçek, “Wattozz T61 susturucu formatında üretildi. Bundaki nedenlerden biri T61’in dünyadaki rekorları kıran en iyi susturucu olmasıdır. Wattozz T61’in uyumlu olduğu mühimmat çeşitlerinden bazıları; 22 kalibre-6.35, 7.65, 9.17, 9.19, 5.45, 5.7 NATO, 5.56 NATO, 7.62 NATO’dur” dedi.

Ayçiçek, T61’in dünyadaki örneklerinden ayrıldığını belirterek “Bugüne kadar dünyada mevcut namlu frenleyici, bastırıcı, kompansator, suppessor, alev gizleyen şeklinde adlandırılan aparatlardan farkı; bu aparatlar ‘subsonic’ dediğimiz ses hızının altında ve barut iştikakları düşürülmüş mermilerle uygulanırken, Wattozz T61 bu başarıyı direkt olarak NATO mühimmatlarıyla sağlamıştır. Tüfeklerdeki kontrol ile tabancalardaki kontrol çok farklıdır. Birinde infilak sizden 1 metre ötedeki namlu uzunluğunda patlarken, tabancada bu uzunlun 12 cm’lere kadar düşer. Wattozz T61 tüfeklerde yakaladığı üstün başarıyı tabancalarda da yakalayan dünyadaki ilk ve tek sistemdir” şeklinde konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikada üretimi yapılan silahlar, Amerika'dan Kanada'ya, Rusya'dan Umman'a kadar 35 ülkeye ihraç ediliyor. Tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, birçok filmde de kullanılıyor. UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere yaptığı açıklamada, hayatının büyük bir bölümünün ABD'de geçtiğini, 2006'da Türkiye'ye taşınarak silah fabrikası açtığını söyledi. ABD'de 1997'de silah fabrikası kurarak işe başladığını anlatan Güzeldere, Çocukluğumdan beri hayalim silahlarla ilgili iş yapmaktı, şimdi bu hayalime fabrika kurarak kavuştum... Antalya'da açtığımız silah fabrikasında 13 yıldır üretim yapıyoruz. Fabrikada yivli, yivsiz tüfekler 9, 5.56, 7.62 kalibre ile aynı zamanda 12 kalibre pompalı tüfek ve yivsiz tüfek üretiyoruz. dedi. Yerli malı patentli pompalı tüfek üretti <br> <br> Güzeldere, fabrikada 6 çeşit silah ürettiklerini, aynı zamanda Türkiye'de tescil edilmiş yerli malı patentli pompalı yivsiz tüfek UTS-15'i imal ettiklerini belirtti. Bu silahı ABD başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderdiklerini belirten Güzeldere, şunları kaydetti: Bir silahın tasarlanıp üretilme süreci 2-3 yılı buluyor. Bu kolay bir süreç değil. Silahlarımız sadece savunma alanlarında kullanılmıyor... ilahlarımız dünyaca ünlü Hollywood filmleri, yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. Birçok filmin sahnesinde kullanıldı. Ürettiğimiz silahların bu alanlarda da kullanıldığını görmek bizi sevindiriyor... Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz. Güzeldere, 80 kişinin çalıştığı fabrikada ülke ekonomisine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor Antalya'da tamamı yerli malından üretilerek 35 ülkeye ihraç edilen silahlar, görüntülerinden dolayı dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İngiltere'de ödüle layık görüldü

Şirketin Wattozz T61 sayesinde İngiltere’nin en prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance tarafından ödüle layık görüldüğünü anlatan Ayçiçek, “Silah sanayisinin başlangıcından itibaren 194 ülkede bugüne kadar bu tarz bir ürün geliştirilemedi” dedi.

“T61 drone’lara takılan silahlarda da kullanılacak”

Ayçiçek, Wattozz T61’in sadece kara savunmasına değil hava savunmasına da büyük bir inovasyon getirdiğini vurgulayarak, “Silahlı drone’larda geri tepme ve şahlanma probleminin önüne geçilemiyordu. Bu sorunu çözmek için drone’ların altına ağır stabilizasyon düzenekleri ve profiller kurarlar. Geri tepme ve şahlanma problemlerinden dolayı bu sistemler hedefe seri atış yapamaz. Wattozz T61 bu stabilizasyon düzeneklerin hiç birine ihtiyaç duymadan silahlı drone’larda namlulara takılarak direkt olarak stabilizasyonu sağlar ve seri ateş imkanı verir” şeklinde konuştu.

İHA Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi Wattozz T61 tüm özellikleriyle görücüye çıkarıldı.

“Halka satış olmayacak”

Sistemin tamamen yerli ve milli olduğunun altını çizen Albayrak, “Askeriyeyi ilgilendiren bir ürün olduğu için halka satış olmayacak. Ülkemize kazandırdıktan sonra gerekli izinlerden sonra lisans ve teknoloji transferiyle alakalı dost ülkelerle görüşmeler sağlanabilir” diye konuştu.