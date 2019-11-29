Ekonomi Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 sergilendi. Yerli silah aparatına şimdiden ABD, Çin gibi ülkelerden talepler geldiği söyleniyor.

Haber Merkezi İHA
Wattozz T61 tüm özellikleriyle görücüye çıkarıldı.
Wattozz T61 tüm özellikleriyle görücüye çıkarıldı.

Savunma sanayii alanına inovatif ürünlere bir yenisini daha eklendi. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi Wattozz T61 tüm özellikleriyle görücüye çıkarıldı. Albayraklar Savunma Sanayi tarafından geliştirilen ateşli silah modifikasyon sisteminin, susturucuya benzer bir dış görünüşü var.

Silahlarda geri tepme ve şahlanmayı önlemesinin yanı sıra, merminin çıkış hızını ve etki menzilini artırarak namlu alevini yok ediyor. Sistem, kara savunmasının yanında hava savunmasına da büyük katkılar verebilir. Silahlı drone’larda kullanılan silahlara monte edilecek hedefe seri olarak isabetli atışlar yapılmasını sağlıyor.

İHA
Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 sergilendi.

“T61’i sektörde bir eksiklik gördüğümüzden dolayı geliştirdik”

Savunma sektörünün zor bir sektör olduğunun altını çizen Albayraklar Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “6 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bir çok proje geliştirdik. T61’i sektörde bir eksiklik gördüğümüzden dolayı geliştirdik. Drone’larda da kullanılacak aparatla şahlanmayı ve geri tepmeyi önledik. Ateşli drone’larda en büyük sıkıntı şahlanma ve geri tepmeydi. Bundan dolayı hedefe nokta atışı yapılamıyordu. Bir hedefe bir mermi atmak gerekirken 50-100 mermi atılıyordu. Şimdi bu aparatla nokta atışı yapılabilecek” diye konuştu.

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“Dünyadan talep var”

  • Wattozz T61’e şimdiden ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerden patent alma teklifleri geldiğini anlatan Albayrak, “Ben patentini satma taraftarı değilim. Bu bizim akademisyenlerimizin, mühendislerimizin ürettiği bir milli projedir. Bu ürünün Türkiye’ye mal olmasını istiyorum. Bu arada tabi Ar-Ge çalışmaları bir maddiyat gerektiriyor. Devletten destek almadan kendimiz yaptık. Bu nedenle lisans hakkını, dost ülkelere vermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

İHA
Yerli silah aparatına şimdiden ABD, Çin gibi ülkelerden talepler geldiği söyleniyor.

“Menzili artırıyor”

T61’in takıldığı silahın namlu çıkış hızını ve menzilini artırdığından bahseden Albayraklar Savunma Sanayi CEO’su Sertan Ayçiçek, “Wattozz T61 susturucu formatında üretildi. Bundaki nedenlerden biri T61’in dünyadaki rekorları kıran en iyi susturucu olmasıdır. Wattozz T61’in uyumlu olduğu mühimmat çeşitlerinden bazıları; 22 kalibre-6.35, 7.65, 9.17, 9.19, 5.45, 5.7 NATO, 5.56 NATO, 7.62 NATO’dur” dedi.
Ayçiçek, T61’in dünyadaki örneklerinden ayrıldığını belirterek “Bugüne kadar dünyada mevcut namlu frenleyici, bastırıcı, kompansator, suppessor, alev gizleyen şeklinde adlandırılan aparatlardan farkı; bu aparatlar ‘subsonic’ dediğimiz ses hızının altında ve barut iştikakları düşürülmüş mermilerle uygulanırken, Wattozz T61 bu başarıyı direkt olarak NATO mühimmatlarıyla sağlamıştır. Tüfeklerdeki kontrol ile tabancalardaki kontrol çok farklıdır. Birinde infilak sizden 1 metre ötedeki namlu uzunluğunda patlarken, tabancada bu uzunlun 12 cm’lere kadar düşer. Wattozz T61 tüfeklerde yakaladığı üstün başarıyı tabancalarda da yakalayan dünyadaki ilk ve tek sistemdir” şeklinde konuştu.

Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor
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Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikada üretimi yapılan silahlar, Amerika'dan Kanada'ya, Rusya'dan Umman'a kadar 35 ülkeye ihraç ediliyor.
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Tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, birçok filmde de kullanılıyor.
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UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere yaptığı açıklamada, hayatının büyük bir bölümünün ABD'de geçtiğini, 2006'da Türkiye'ye taşınarak silah fabrikası açtığını söyledi.
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ABD'de 1997'de silah fabrikası kurarak işe başladığını anlatan Güzeldere, Çocukluğumdan beri hayalim silahlarla ilgili iş yapmaktı, şimdi bu hayalime fabrika kurarak kavuştum...
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Antalya'da açtığımız silah fabrikasında 13 yıldır üretim yapıyoruz. Fabrikada yivli, yivsiz tüfekler 9, 5.56, 7.62 kalibre ile aynı zamanda 12 kalibre pompalı tüfek ve yivsiz tüfek üretiyoruz. dedi.
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Yerli malı patentli pompalı tüfek üretti <br> <br> Güzeldere, fabrikada 6 çeşit silah ürettiklerini, aynı zamanda Türkiye'de tescil edilmiş yerli malı patentli pompalı yivsiz tüfek UTS-15'i imal ettiklerini belirtti.
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Bu silahı ABD başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderdiklerini belirten Güzeldere, şunları kaydetti: Bir silahın tasarlanıp üretilme süreci 2-3 yılı buluyor. Bu kolay bir süreç değil. Silahlarımız sadece savunma alanlarında kullanılmıyor...
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ilahlarımız dünyaca ünlü Hollywood filmleri, yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. Birçok filmin sahnesinde kullanıldı. Ürettiğimiz silahların bu alanlarda da kullanıldığını görmek bizi sevindiriyor...
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Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz.
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Güzeldere, 80 kişinin çalıştığı fabrikada ülke ekonomisine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
Title
Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor
Title
Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor
Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor
Antalya'da tamamı yerli malından üretilerek 35 ülkeye ihraç edilen silahlar, görüntülerinden dolayı dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor.


İngiltere'de ödüle layık görüldü

  • Şirketin Wattozz T61 sayesinde İngiltere’nin en prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance tarafından ödüle layık görüldüğünü anlatan Ayçiçek, “Silah sanayisinin başlangıcından itibaren 194 ülkede bugüne kadar bu tarz bir ürün geliştirilemedi” dedi.

“T61 drone’lara takılan silahlarda da kullanılacak”

Ayçiçek, Wattozz T61’in sadece kara savunmasına değil hava savunmasına da büyük bir inovasyon getirdiğini vurgulayarak, “Silahlı drone’larda geri tepme ve şahlanma probleminin önüne geçilemiyordu. Bu sorunu çözmek için drone’ların altına ağır stabilizasyon düzenekleri ve profiller kurarlar. Geri tepme ve şahlanma problemlerinden dolayı bu sistemler hedefe seri atış yapamaz. Wattozz T61 bu stabilizasyon düzeneklerin hiç birine ihtiyaç duymadan silahlı drone’larda namlulara takılarak direkt olarak stabilizasyonu sağlar ve seri ateş imkanı verir” şeklinde konuştu.

İHA
Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi Wattozz T61 tüm özellikleriyle görücüye çıkarıldı.

“Halka satış olmayacak”

Sistemin tamamen yerli ve milli olduğunun altını çizen Albayrak, “Askeriyeyi ilgilendiren bir ürün olduğu için halka satış olmayacak. Ülkemize kazandırdıktan sonra gerekli izinlerden sonra lisans ve teknoloji transferiyle alakalı dost ülkelerle görüşmeler sağlanabilir” diye konuştu.

Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin yüzde yüz yerli tasarım ilk milli savaş gemi projesi MİLGEM'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğinin sadece karasularımız içinde sağlanamayacağı bilinciyle başta Karadeniz, Ege ve Akdeniz olmak üzere dünya denizlerinde varlık gösteriyor.
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Uluslararası faaliyetlere, operasyonlara, tatbikatlara katılan Deniz Kuvvetleri, bu gayretler ve milli imkânlarla daha iyi seviyelere geliyor. Bu çerçevede, korvet ve firkateyn inşasının yanında denizaltı, karakol gemisi, lojistik gemileri ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi projelerini de sürdürülüyor.
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Türk denizciliğinin gurur veren projesi, MİLGEM korvet projesinin detaylarına gelin birlikte bakalım...
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1534 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ile altın çağını yaşayan Türk denizciliği Osmanlı’dan aldığı miras ile 1996 yılında MİLGEM projesiyle yeni bir döneme girdi.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile gerçekleşen ve Türkiye’nin milli imkanlarının azami oranda kullanıldığı Milli Gemi Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, komplike bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirildi.
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MİLGEM kapsamında ilk 4 gemi korvet olarak tamamlanırken, projesinin kuvvet komutanlığı tarafından başarılı bulunmasının ardından projede ilerleme kararı alındı ve proje revize edilerek donanmanın ihtiyacı olan daha çok hava savunma silah sistemi ağırlıklı önceliğe sahip yeni nesil savaş gemisi üretimine odaklanıldı.
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İstif sınıfı yeni nesil program ile 4 gemi daha donanmaya kazandırılması hedeflenirken, bölgesel hava savunma kabiliyetine sahip olacak dört hava savunma fırkateyninin tedariği için de çalışmalar devam ediyor.
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MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak yüzde 70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılandı ve bu oran kalem bazında yüzde 80 dolaylarında olduğu açıklandı.
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Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülürken, hizmet ve materyal tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedariği sağlandı.
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99,5 metre tam boy, 14,4 metre genişliğe sahip yerli savaş gemileri 2400 ton ağırlığa sahipler.. 29 deniz mili sürat kabiliyeti olan MİLGEM korvetler 10 gün denizde kalabiliyor…
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35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemine sahip savaş gemileri 10 tonluk helikopterler için gerekli ekipmana sahip şekilde inşa edildi.
Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM
Türk savunma sanayii, hava ve kara araçlarının yanında deniz araçlarıyla da sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken MİLGEM projesi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Milli Gemi Projesi MİLGEM'in özellikleri nedir? MİLGEM hangi özelliklere sahip? Kaç tane milli gemi üretildi? İşte Türk savunma sanayisinin son yıllarda geliştirdiği en önemli projelerden biri olan MİLGEM'e dair detaylar...


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