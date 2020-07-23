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Ekonomi Türk mühendisleri geliştirdi Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır
SAVUNMA SANAYİ

Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır

Sabit ve döner kanatlı İHA'ların kabiliyetlerini barındıran insansız hava aracı Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi. Yakın zamanda uçuş testlerine başlayacak dikine iniş kalkışlı ve dönebilen kanatlı Alesta, sene sonunda göreve hazır hale gelecek. Üretici firmanın Genel Müdürü Eray Gökalp, "Bu tür sistemleri geliştiren birkaç firma var. Hatta seri üretime de geçmiş değiller, geliştirme aşamasındalar. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok ciddi pazarı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi.
Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi.

Güvenlik güçlerinin son dönemde etkin şekilde kullandığı İHA'lara ilişkin çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki çalışmalarla güvenlik güçlerinin kullanımına farklı konseptlerde yeni araçlar sunulması hedefleniyor. Bir süredir farklı bir İHA konsepti üzerinde çalışmalarını sürdüren Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ (BNA), yakın zamanda gerçekleştirilecek ilk uçuşa hazırlanıyor.

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2000'lerin başında İsrail'den İHA alabilmek için mekik dokuyan, sürekli arıza yapan HERON'ları bir türlü kullanamayan, Predatör siparişi ABD kongresine takılan Türkiye, bugün kendi İHA ve SİHA'sını üretiyor.

İngiltere'de ödül aldılar

BNA Genel Müdürü Eray Gökalp, 4 yıllık geçmişe sahip şirket bünyesinde, Türkiye ve dünyada havacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. İleride kullanımı faydalı olacak, farklılık yaratacağı düşünülen yeni teknolojilere yatırım yaptıklarını belirten Gökalp, bunları Türkiye'nin kabiliyetleri arasında almak istediklerini bildirdi. Gökalp, şöyle konuştu:

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"Sistem seviyesinde 'uçuş emniyet kritik' diye tarif edilen ve herhangi bir arıza ya da kaybında ölümcül kazalara sebep olacak sistemleri özgün olarak geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunlar arasında uçuş ve motor kontrol sistemlerini, yakıt sistemlerini sayabiliriz. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak, Hürjet, Özgün Helikopter programlarımız hedef alanımızda yer alıyor. Yenilikçi teknolojiler konularında da Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz. Bir mühendislik yol haritası hazırladık. Geçen yıl sanal kokpit konusunda yaptığımız Ar-Ge çalışması İngiltere'de BAE Systems Teknoloji Yarışması'nda inovasyon ödülüne değer bulundu."

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Erbakan'ın 1993'teki SİHA konuşması: Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim
Eski Başbakan Necmettin Erbakan, 1993 yılındaki SİHA konuşması, Türkiye'nin bugününe ışık tutuyor. Yüksek teknolojili savunma silahları üreterek dünyada lider olacağımızı söyleyen Erbakan'ın “Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim. Her şey hayalden başlar bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız” sözleri gerçek oldu. Türkiye, milli İHA ve SİHA'larıyla dünyaya meydan okuyor.

Göreve bağlı olarak havada şekil değiştiriyor

Gökalp, mühendislik yol haritalarında yer alan projelerden Alesta İHA'nın kavramsal tasarımını ortaya koydukları bilgisini verdi. Türkiye'de İHA alanında büyük firmaların stratejik, taktik ve saldırı konseptlerinde görev yapabilen çok ciddi sistemler geliştirip kullanıma sunduklarını hatırlatan Gökalp, Alesta'nın diğer İHA'lardan farklı bir konfigürasyona sahip olduğunu dile getirdi. Gökalp, şu değerlendirmede bulundu:

"Aracımız döner kanatlı yapıya sahip. Kanatların dik pozisyonunda dikine iniş-kalkış yapabiliyor. Düz uçuşa geçtiğinde ise kanatlar yatay pozisyona geçerek sabit kanatlı uçak modunda uçabiliyor. Avantajı, sabit kanatlı uçak ile helikopterin uçuşlarının avantajlarını bir arada görebiliyorsunuz. Sabit kanatlı bir aracın ihtiyaç duyduğu bir piste ihtiyacı yok. Aynı zamanda bir helikopter gibi iniş-kalkış yapabiliyor.

  • Düz uçuş moduna geçtiği zaman sabit kanadın yarattığı kaldırma kuvvetinden faydalanarak helikopterlere göre daha uzun mesafelerde uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu özel ve zor bir problem. Geçiş modları dediğimiz, kanadın dikeyden yataya geçişinde ve sert rüzgarlar altında uçağı stabil tutabilmek ve uçurabilmek çok ciddi mühendislik birikimi gerektiriyor. Firmamızda ortalama 16 yıllık tecrübeye sahip önemli bir kadromuz var. Onların kabiliyetleri neticesinde bu seviyelere gelebildik."

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Daha büyük ve insanlı konsept de gündemde

Eray Gökalp, Alesta'nın tamamen çevre dostu elektrikli motor ve itki sistemine sahip olduğunu, tam otonom şekilde tüm görevleri icra edebildiğini anlattı. İleride Alesta’nın daha büyük versiyonlarını geliştirmeyi, hem insanlı hem insansız uçabilen bir araca dönüştürebilmeyi hedeflediklerini belirten Gökalp, "İleride hava taksiler de konuşuluyor. Meskun mahallerde İHA'ların uçuş kısıtlamaları var. Bunları da yenebilmek adına hem insanlı hem insansız uçabilecek özellikte araç olacak." dedi.

Yıl sonunda hizmete girebilir

Alesta'nın yer testlerini 1-2 hafta içinde tamamlayacaklarını vurgulayan Gökalp, şu ifadeleri kullandı: "Proje bu ay sonu, ağustosun ilk haftalarında uçuş testlerine geçecek. Bu haliyle buna konsept versiyon adını veriyoruz. Nispeten ufak bir uçak. Burada amacımız konsepti potansiyel kullanıcılara tanıtmak ve daha büyük performanslı uçakları bu konfigürasyon temelinde geliştirebilmek. Uçuş testlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Bu konfigürasyon talep edilirse hizmete alınması en geç sene sonuna kadar olabilir."

  • Gökalp, Alesta'nın değişik faydalı yükler ve sensörler entegre edilerek keşif-gözetleme, istihbarat, afet ve yangınla mücadele gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdı
FOTOĞRAF 14
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Dünya, Türkiye’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) başarısını konuşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin İdlib’de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İHA ile SİHA’lar şimdi Libya’daki başarılarıyla gündemde.
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Yazıda darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin geçtiğimiz hafta başkent Trablus’taki bazı cephe hatlarından çekildiğini, kilit öneme sahip kent ve kasabaları kaybettiğini belirterek bunun sonucunda Hafter güçlerinin baskı altına olduğunu yazdı.
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Türkiye’nin Libya ile varılan mutabakat sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri destek ile insansız hava araçları (İHA) gönderildiği ve bunun sonucunda UMH’nin Hafter’e karşı operasyonlarda başarı kaydettiği vurgulandı.
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Yazıda aylar süren çatışmalarda UMH’nin en önemli başarısı, Trablus’un güneyinde bulunan ve Hafter’in 2014’ten beri hakim olduğu Vatiyye askeri hava üssünü geri alması olarak gösterildi.
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdı
Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.


Engelden kaçınma, sanal gerçeklikle kontrol

Eray Gökalp, SSB'nin gemiye iniş-kalkış yapabilen araçları da içeren farklı İHA konsept çalışmaları bulunduğunu, bunlar için de hazırlıklı olacaklarını dile getirdi.

Alesta'nın görev sırasında önüne çıkan tanımsız bir engeli otomatik tespit edip kaçınma manevrası yapabileceğini anlatan Gökalp, "Bir sonraki versiyonunda sanal gerçeklikle aracın kontrolünü de devreye alacığız. Sanal kokpitle kazandığımız ödüle ilişkin projeyi geliştiriyoruz. O projeyi İHA kullanımında da gösteriyor olacağız. Teknolojik yenilikleri bu araçla yakın zamanda tanıtacağız." dedi.

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