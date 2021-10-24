Ekonomi Türk müteahhitlerinden yurt dışında 17,7 milyar dolarlık iş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk müteahhitlerinden yurt dışında 17,7 milyar dolarlık iş

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlerin yurt dışında bu yılın ilk 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam tutarı 17,7 milyar dolar oldu. İnşaat yatırımları da yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 gerilerken, ikinci çeyrek dönemde de yüzde 12,2 arttı.

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Haber Merkezi AA
Türk müteahhitlerinden yurt dışında 17,7 milyar dolarlık iş
Temsili

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), "Sert Geçecek Kışa Doğru" başlıklı, "Ekim 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, yatırımların arttığı inşaat sektöründe 8 ayda 300 bin kişiye iş kapısı açıldı.

YATIRIMLAR ARTTI

Raporda, bu yılın ilk iki çeyreğinde Türkiye'de toplam yatırımların, sırasıyla yüzde 12,4 ve yüzde 20,3 arttığı kaydedilerek, "İnşaat yatırımları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 gerilemiş, ikinci çeyrek dönemde de sadece yüzde 12,2 artmıştır. Hız kazanan aşılama çalışmaları sonucunda ekonomide kısıtlamaların kalkmaya başlamasıyla, ertelenmiş yatırımların da tekrar gündeme alınmaya başladığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

167 YENİ PROJE

Raporda, Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre, Türk müteahhitlerin yılın yurt dışında 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam tutarının 17,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Raporda, son iki yılın en yüksek seviyelerinde olan petrol fiyatlarının, petrol üreticisi ve ihracatçısı bölge ülkelerinde güçlü olan Türk müteahhitleri için yeni yatırımlar için potansiyel yaratabileceği ifade edildi.

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