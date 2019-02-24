Ekonomi Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da çalışacak Türk öğrenciler, Rusya'da mezun oldu- Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva "Öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Çünkü hem Rusça hem de Türkçe bilen fazla insan yok ve böyle insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
Yeni mezun olan ikinci Türk öğrenci kafilesi, staj başta olmak üzere çeşitli eğitimlerden geçecek.
Yeni mezun olan ikinci Türk öğrenci kafilesi, staj başta olmak üzere çeşitli eğitimlerden geçecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere Rusya'da nükleer eğitim alan Türk öğrenciler mezun oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde (NRNU MEPhI) okuyan ikinci Türk öğrenci grubu, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva yaptığı açıklamada, Türk öğrencilerle "harika" ilişkiler geliştirdiklerini ifade etti.

Türk öğrencilerin gerekli eğitimi büyük bir hevesle tamamladıklarını belirten Karaseva, "Geçen yıl mezun ettiğimiz yaklaşık 35 öğrenci, Akkuyu bünyesinde çalışmalarına başlamıştı. Şimdi de bu yıl mezun olan öğrencilerimizi farklı ünitelerde değerlendirmek üzere bünyemize katacağız." dedi.

Yeni mezun olan ikinci Türk öğrenci kafilesinin, staj başta olmak üzere çeşitli eğitimlerden geçeceğini anlatan Karaseva, "Öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Çünkü hem Rusça hem de Türkçe bilen fazla insan yok ve böyle insanlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

"BİR NÜKLEER TESİSİN SIFIRDAN BAŞLAYARAK YAPIMINI ÖĞRENECEKLER"

Marina Karaseva, nükleer enerji alanında mezun olan öğrencilerin önünde uzun bir "kariyer yolu" olduğunu belirterek, "Mezunlarımız gelecek 10-15 yıl boyunca devam edecek bir eğitim ve gelişim sürecine girdiler. Bir nükleer tesisin sıfırdan başlayarak yapımını öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

NRNU MEPhI'den diplomasını alan Türk mezunlardan Gülben Yıldız, geleceklerini Türkiye'deki nükleer santral projesine bağladıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye komşu olan ülkelerin neredeyse tamamında nükleer santraller mevcut ve Türkiye, nükleer enerji üretimine muhtaçtır. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu NGS ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacaktır." diye konuştu.

REKLAM

Mezunlardan Yusuf Kılıç da burada güzel bir eğitim sürecini geride bıraktıklarına işaret ederek, "6,5 yıl Rusya’da eğitim aldığım için hiç pişman değilim. Akkuyu NGS’de çalışmama olanak sağlayan bir mesleğim var artık." dedi.

140 TÜRK ÖĞRENCİ PERSONEL YETİŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Geçen yıl mart ayında, 35 Türk öğrencinin bulunduğu ilk grup, MEPhI'de "nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalında 6,5 yıl süren eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştu.

Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında 140 kişilik Türk öğrenci grubu da personel yetiştirme programı çerçevesindeki eğitimlerini sürdürüyor.

Akkuyu NGS'de çalışacak Türk öğrenciler uygulamalı eğitim aldı
EKONOMİ
Akkuyu NGS'de çalışacak Türk öğrenciler uygulamalı eğitim aldı

Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanı üretildi
EKONOMİ
Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanı üretildi

Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
FOTOĞRAF 8
Title
Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı.
Title
İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi.
Title
Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı.
Title
İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIR'la buraya getirdik dedi.
Title
Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu.
Title
Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu.
Title
Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
Title
Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.
YORUM YAP


/**/
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Tarihi surlara millet bahçesi

Tarihi surlara millet bahçesi

Fatih'i çevreleyen tarihi surlar temizlenerek halka açılacak.
İlk tur başladı

İlk tur başladı

​Meclis 29. başkanını seçiyor.
Başvurular için son günler

Başvurular için son günler

Yarışma birincilerini para ödülleri bekliyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

​Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu.
Şeyh Selheb gözaltında

Şeyh Selheb gözaltında

İsrail, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nı gözaltına aldı.
Karşınızda Adana boru kebabı

Karşınızda Adana boru kebabı

Günübirlik Adana'ya gitmeye değer.
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

​PKK'nın bombalı eylem için gönderdiği fedaileri yakalandı.
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünyanın eninsani operasyonu

Dünyanın eninsani operasyonu

Devlet geleneği böyle oluşturulur.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
Ringde kazandımasada kaybetti

Ringde kazandımasada kaybetti

Avni Yıldırım'ın maçında hakem rezaleti yaşandı.
Tehlikenin sesi: BTS

Tehlikenin sesi: BTS

Müzik grupları gençlerin ahlakını tehdit ediyor.

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Yadigar tatlar

Yadigar tatlar

Reçeller, pelteler, dolmalar... Bu lezzetler atalarımızdan yadigar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.