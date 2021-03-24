Ekonomi Türk oyun pazarının büyüklüğü 880 milyon dolara ulaştı
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Türk oyun pazarı 880 milyon dolar büyüklüğe ulaştı

Türk oyun pazarının büyüklüğü 880 milyon dolara ulaştı

Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in her yıl düzenli olarak hazırladığı Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu'na göre Türk oyun pazarı 880 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Türk oyun pazarı 880 milyon dolar büyüklüğe ulaştı
Foto/arşiv

Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in her yıl düzenli olarak hazırladığı Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu yayınlandı.

Rapora göre dünya oyun pazarı 2020 yılında pandeminin etkisiyle yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme ülkemizde de hissedildi ve geçtiğimiz yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi.

Bunun 450 milyon doları mobil oyunlar, 230 milyon doları bilgisayar, 200 milyon doları da konsol oyunlardan oluştu.

Rapora göre ülkemizde 35 milyon mobil oyuncu, 22 milyon bilgisayar oyuncusu, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Oyuncular cinsiyetlerine göre yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın oyun dünyasında yer alıyor. Pandemi döneminde oyun oynama sürelerinin de yüzde 30 artığını da belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir “Yine aynı dönemde Steam’de anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yoğunluk artışı sadece Steam’de değil tüm oyun platformlarında ve oyunlarda gerçekleşti” dedi.

  • Öte yandan Google Play’de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689 Türk yayıncı bulunuyor. 439 bin 890 oyunun bulunduğu platforma Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55 oyun yer alıyor.

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