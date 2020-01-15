Türk promosyon sektörü Düsseldorf’ta 100 milyon dolarlık bağlantı yaptı

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Avrupa’nın en büyük promosyon fuarı PSI Düsseldorf 2020’ye Türk firmalar, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) desteğiyle çıkarma yaptı.

PSI Düsseldorf 2020’ye; eski Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi, İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili İsrafil Kuralay, İTO Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Tokel ve İTO Meclis üyeleri katılım gösterdi.

Ayrıca; Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Düsseldorf ticaret Ateşesi Anıl Gürtuna Kaya, Frankfurt Ticaret Ateşesi Tansu Günendi de fuarda Türk firmalarını ziyaret ettiler.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Avrupa’nın en büyük promosyon fuarı olan PSI Düsseldorf’ta Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bağlantı yapıldığını söyledi.

100 MİLYON DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI

Avrupa’nın göbeğinde gerçekleşen fuara Türk firmalarının yüzlerce ürünle katıldığını belirten Karatemiz, “Firmalarımız; ofis malzemelerinden kırtasiyeye, tekstil ürünlerinden çikolataya, teknolojik aksesuarlardan el aletlerine kadar yüzlerce ürünü sergileme imkanı bulduğu fuarda önemli anlaşmalar yaptı. Genel olarak geri dönüşümlü ve doğa dostu ürünlerimize ilgi gösterildi. Hemen her promosyon ürün grubunda doğa dostu materyallerden üretilen malzemelerimiz çok revaçtaydı. Yerli firmalarımızın fuar süresince yapmış olduğu bağlantıların 100 milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

2020’DE HEDEF; 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, “Amacımız; Türk ürünlerinin Avrupa’da daha fazla talep edilir olması. Dolayısıyla Avrupa’ya olan ihracatımızı artırıp, ekonomiye yaptığımız katkıyı artırmak istiyoruz. Son 4 yılda ihracatımız yüzde 33 arttı. 2020 yılı için toplam ihracat miktarının 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Başkan Karatemiz, “25 Eylül 2019’da gerçekleştirdiğimiz Promosyon Show’da Türkiye’de ilk defa gerçekleşen PROMODESIGN Tasarım Yarışması düzenlemiştik. Orada ödül alan tasarımları da PSI Düsseldorf’ta sergiledik, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.” dedi.