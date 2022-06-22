Ekonomi Türk robotu TARQAN dünyaya açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor

Türk robot TARQAN yurt dışı satışı için hazırlandı. Robot, sipariş geldiğinde deponun içinde hızla ve kendi verebildiği kararlar ile hareket ederek ürünlerin bulunduğu bir tona kadar olan rafları operasyon sorumlularına taşıyor. Bu sayede toplama verimliliği yüzde 300 artarken, hızın yanında maliyet avantajı da sağlanıyor.

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Haber Merkezi İHA
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor

Dünya genelinde 5 trilyon dolara ulaşan e-ticaret hacmi, Türkiye’de de yalnızca bir yılda yüzde 69 artarak 381,5 milyar TL’ye yükseldi. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler, giderek büyüyen operasyonlarını yönetebilmek için teknoloji desteğine ihtiyaç duyuyor. Yazılım ve robotik destekli fulfillment (e-ticaret lojistiği) hizmeti sağlayan teknoloji şirketi OPLOG, kendi geliştirdiği fulfillment robotu ‘TARQAN’ ile hizmet verdiği e-ticaret firmalarının operasyonlarını daha hızlı ve verimli yönetmesini sağlayıp, bu firmaların büyümelerine katkıda bulunuyor.

'E-ticarette büyüme ve verimlilik sadece teknoloji ile sağlanabilir'

Robotun dünyada bir fulfillment şirketi tarafından üretilen ilk ve tek robot olduğunu belirten OPLOG CEO’su Halit Develioğlu, “Sadece bir lojistik firması hizmeti vermenin yeterli olmadığı sektörümüzde, firmalar kendi yazılım ekiplerini oluşturdukları bir dönüşüm içerisinde. İlk günden bir teknoloji firması olarak kurulan OPLOG olarak vizyonumuzda sadece yazılım değil robotik teknolojiler de geliştirmek yer alıyor. Biz de bu kapsamda dünyada çok az firmanın cesaret ettiği bir alana girerek tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen TARQAN’ı ürettik” dedi.

Develioğlu sözlerine şöyle devam etti; “Tarqan, çalışanların operasyonları verimli bir şekilde yönetmesine büyük katkı sağlıyor. Her gün milyonlarca ziyaretçi e-ticaret sitelerinden tek tıkla alışveriş yapıyor ve siparişlerinin bir an önce ellerine ulaşmasını bekliyor. Bu sürecin arka planında ise gün içerisinde kilometrelerce yürüyerek bu siparişlerin hazırlanmasını sağlayan depo çalışanları var. Tarqan robotik teknolojileri ile donatılan depolarda ise bu sistem farklı işliyor. Tarqan’lar sipariş geldiğinde deponun içinde hızla ve kendi verebildiği kararlar ile hareket ederek ürünlerin bulunduğu rafları (Bir tona kadar) operasyon sorumlularına taşıyor. Bu sayede toplama verimliliği yüzde 300 artarken, hızın yanında maliyet avantajı da sağlanıyor.”

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