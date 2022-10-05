Ekonomi Türk savunma sanayisinden muharebe sahasına teknolojik destek
SAVUNMA SANAYİ

Türk savunma sanayisinden muharebe sahasına teknolojik destek

Türk savunma sanayisi şirketleri, güvenlik güçlerinin kullandığı platformların entegre ürün destek yönetimini (ILS) artırılmış gerçeklik teknolojisiyle iyileştirmek amacıyla iş birliği sözleşmesi imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Türk savunma sanayisinden muharebe sahasına teknolojik destek
Türk savunma sanayisinden muharebe sahasına teknolojik destek

MilSOFT ve BİTES arasında 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde, Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı (Mil-ILS) kapsamında artırılmış gerçeklik tabanlı bakım sistemi entegrasyonu alanında iş birliği hayata geçirildi.

Sözleşme, MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun tarafından imzalandı.

MilSOFT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özçelik, AA muhabirine, lojistiğin nefes gibi olduğunu, nefes alındığı sürece öneminin fark edilmediğini ancak nefes kesildiğinde öneminin anlaşıldığını söyledi. Özçelik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda lojistiğin savaşın kaderine nasıl etki edebileceğinin canlı olarak gözlendiğini vurguladı.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda çok sayıda ürün ve çözüm geliştirdiğine, bunları dünyaya sunmaya başladığına işaret eden Özçelik, sahadaki ürünlerin maliyet ve operasyonel konseptler açısından idamesinin çok önem taşıdığını bildirdi. Özçelik, şöyle konuştu:

"MilSOFT olarak uzun yıllardır bu konsepte hazırlık yapıyoruz. Madem Türk savunma sanayisi artık global bir marka ve ürünlerimizi globalde satmak gibi ihracata odaklı perspektifimiz var, biz de ulusal standartlara uygun entegre lojistik yönetim sistemlerini ele alıyoruz. Son kullanıcılar ve Türk savunma sanayisindeki platform ve sistem üreticilerine hizmet sunabilir hale geldik. Ürünümüzün adını Mil-ILS olarak isimlendirdik. Lojistik yaklaşımını entegre olarak ele alınabiliyor, merkezi veri tabanı yönetimiyle kavramsal bir bütünlük sağlıyor. Ürün desteği, bakım desteği gibi alt modüllerimiz var. Önleyici bakımla ilgili de artık yenilikçi teknolojiler yapay zeka, big datayı kullanıyoruz. Bu, işin arka tarafı, ön tarafına baktığımızda kullanıcının artık etkileşiminin artırıldığını görüyoruz. Burada da yeni nesil teknolojiler, özellikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kavramların öne çıktığını görüyoruz. Ülkemiz ve dünyadaki konseptin de uzaktan bakıma doğru gittiğini, bu teknolojilerin de bunu desteklediğini görüyoruz. BİTES ile stratejik bir anlaşmaya imza attık. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız ILS konusundaki bilgi birikimimizle BİTES'in artırılmış/sanal gerçeklik alanındaki yetkinliklerini entegre ettik. Burada son kullanıcı deneyimlerini de edinme fırsatı bulduk. Bu birlikteliğin yurt içinde ve dışında ciddi anlamda iş potansiyelleri getireceğini düşünüyoruz."

Mustafa Özçelik, çözümlerini öncelikli olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin kullanmasını arzuladıklarını, bunun yurt dışı satışlarını da hızlandıracağını belirtti. Dost ve müttefik ülkelere pazarlama faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Özçelik, gelecek yıl satışların gelmesini beklediklerini kaydetti.

Muharebe sahasına teknolojiyle erişim

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak da artırılmış gerçekliğin ana faaliyet alanlarından biri olduğunu söyledi. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonuna odaklandıklarını anlatan Albayrak, bu kapsamda tek er seviyesi durumsal farkındalık oluşturma, komuta kontrol ve bilgi sistemleri ile bakım-onarım ve ILS faaliyetlerine yönelik çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

Bakım-onarım faaliyetlerinin kısıtlı muharebe ortamında en üst kalitede, beklenen verimlilikte yapılabilmesi, sahada görev icra eden askerlerin, teknisyenlerin işlerini kolaylaştırmak için bir altyapı oluşturduklarını ifade eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Mil-ILS ile tamamen entegre olarak, entegre lojistik destek faaliyetlerinin sahadaki uzantısı olacak bir konumlandırma hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse, bir tankımız operasyon sahasında arızalandığında bakım-onarım desteğinin uzaktan uzman personeller tarafından iletilmesi mümkün olacak. Araca hangi yedek parçanın takıldığı, bunu kimin taktığı, bu işlem için ne kadar süre harcandığı gibi metrikleri de takip edilebilecek. Aynı zamanda teknisyene de artırılmış gerçeklik teknolojisinin holografik altyapısı sayesinde parçayı nasıl sökmesi-takması gerektiğini gösteren bir altyapı. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik altyapımız, ILS sistemi üzerinden gelen bütün bakım-onarım manuellerine, eğitim videolarına sahada erişim imkanı sağlayacak. Herhangi bir montaj, bakım-onarım faaliyeti esnasında merkeze dönüp uzaktan teknik destek alınabilecek bir altyapıyla muharebe sahasına destek vermeyi hedefliyoruz."

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Türk savunma sanayii ihracatı 4,5 milyar doları aşacak
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Savunma sanayi şirketlerinden KOBİ’lere, üniversitelere, tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan fuar, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacak. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak.
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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan SAHA EXPO; BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, OTOKAR, BMC, STM, FNSS, TAIS, LEONARDO UK, THALES, DASSAULT SYSTEMES, BARZAN, FED JSC IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi dünya çapında tanınan markaları ağırlayacak. Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayinin öncüleri olan ve temel taşlarını oluşturan yerli markalar en yeni projelerini ve ürünlerini ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluşturacak.
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Fuar süresince, büyük platform üreticileri ile sistem, alt sistem, bileşen ve parça tedarikçisi diğer katılımcı işletmeler arasında yoğun B2B toplantıları, heyetler ve katılımcı işletmeler arasında G2B toplantıları ve Türk sivil ve askeri makamları ile uluslararası delegasyonlar arasında G2G toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar süresince uluslararası paneller, firma ürünproje sunumları ve imza törenleri gerçekleştirilecek.
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Fuar, küçük işletmelere ve Startup şirketlere, büyük şirketlerin yanı sıra kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı verecek. Fuar süresince uluslararası paneller ve imza törenleri gerçekleştirilecek. SAHA Girişim programı kapsamında girişimciler, fuar süresince sundukları projelerle kendilerini tanıtırken, birçok sanayici ve yatırımcı ile tanışma fırsatı bulacaklar. Bu yıl 6 salonda, 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan ve 30 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda 10 bin civarında B2B, B2G ve G2G görüşmelerinin yapılacağı bekleniyor.
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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Metaverse

Fiziki serginin ardından, Savunma, Havacılık ve Uzay fuarcılığında ilk kez \"metaverse\" fuarı da düzenlenecek. SAHA EXPO METAVERSE, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin avatarları ile sergiyi ziyaret etmelerine ve projeleri incelemelerine olanak sağlayacak.
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Düzenlenen basın toplantısında konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul’un Avrupa Kümeler Birliğinin en büyük kümelenmesi haline geldiğini ifade ederek, \"25 üniversite ve 876 firma ile Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak karşınızdayız. SAHA EXPO’yu da bu hüviyetle yapıyoruz. İlk fuarımızı 2020 yılında 135 firma ile yaptık. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı giriş oldu. Bu fuarda 744 tane online görüşme odası vardı. 32 bin 800 tane görüşme yapıldı\" diye konuştu.
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2021 yılında fuarın hibrit olarak düzenlendiğini hatırlatan Keleş, \"2021 yılında önce fiziki sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ’ler oldular. Büyük firmalar KOBİ’lerle ilişki geliştirmeye yoğunlaştılar. 481 firma bu fuara katıldı. 4 salonda fuarı icra ettik. Savunma sanayi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçları değişti. Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Türkiye mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları Türkiye’ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz. Yabancılar bizim firmalarımız ile iş geliştirsinler diye gelsinler istiyoruz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler.
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\"Fuarda insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak\"

Keleş, SAHA İstanbul Milli Uzay Komitesi’nin Dünya Uzay Federasyonu’na kabul edildiğini aktardı. Keleş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da savunma sanayi alanındaki ihtiyaçları artırdığını söyledi. Keleş, \"Türkiye’nin savunma sanayi alanında geliştirdiği yetenekler ön plana çıktı. Önemli olan bu ekosistemi geliştirmek, biz bu ekosistemi geliştirdik. Türkiye savunma sanayi alanında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Şu anda Türkiye’nin elinde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Fuarda bu ürünler tüm dünyaya tanıtılacak. Fuarda özellikle insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak\" ifadelerini kullandı.
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Savunma sanayi ihracat hedefi 4,5 milyar dolar

2022 yılında savunma sanayi ihracatı için 4 milyar dolarlık bir hedef koyulduğunu aktaran Keleş, \"Yıl sonunda savunma sanayi ihracatımız 4,5 milyar doları geçeceğini düşünüyorum\" diye konuştu.
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2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini aktaran Keleş, \"Fuarımız 1 Kasım - 1 Şubat arasında metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Fuar, sadece son gün halka açık olacak. 18 yaşından büyük kişiler fuarı ziyaret edebilecek\" dedi.
Türk savunma sanayii ihracatı 4,5 milyar doları aşacak
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuara, savunma sanayi şirketlerinden KOBİ'lere, tedarikçilerden Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya gelecek. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise yıl sonunda Türk savunma sanayii ihracatının 4,5 milyar doları aşacağını söyledi.


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