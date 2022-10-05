Türk savunma sanayisinden muharebe sahasına teknolojik destek

MilSOFT ve BİTES arasında 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde, Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı (Mil-ILS) kapsamında artırılmış gerçeklik tabanlı bakım sistemi entegrasyonu alanında iş birliği hayata geçirildi.

Sözleşme, MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun tarafından imzalandı.

MilSOFT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özçelik, AA muhabirine, lojistiğin nefes gibi olduğunu, nefes alındığı sürece öneminin fark edilmediğini ancak nefes kesildiğinde öneminin anlaşıldığını söyledi. Özçelik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda lojistiğin savaşın kaderine nasıl etki edebileceğinin canlı olarak gözlendiğini vurguladı.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda çok sayıda ürün ve çözüm geliştirdiğine, bunları dünyaya sunmaya başladığına işaret eden Özçelik, sahadaki ürünlerin maliyet ve operasyonel konseptler açısından idamesinin çok önem taşıdığını bildirdi. Özçelik, şöyle konuştu:



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"MilSOFT olarak uzun yıllardır bu konsepte hazırlık yapıyoruz. Madem Türk savunma sanayisi artık global bir marka ve ürünlerimizi globalde satmak gibi ihracata odaklı perspektifimiz var, biz de ulusal standartlara uygun entegre lojistik yönetim sistemlerini ele alıyoruz. Son kullanıcılar ve Türk savunma sanayisindeki platform ve sistem üreticilerine hizmet sunabilir hale geldik. Ürünümüzün adını Mil-ILS olarak isimlendirdik. Lojistik yaklaşımını entegre olarak ele alınabiliyor, merkezi veri tabanı yönetimiyle kavramsal bir bütünlük sağlıyor. Ürün desteği, bakım desteği gibi alt modüllerimiz var. Önleyici bakımla ilgili de artık yenilikçi teknolojiler yapay zeka, big datayı kullanıyoruz. Bu, işin arka tarafı, ön tarafına baktığımızda kullanıcının artık etkileşiminin artırıldığını görüyoruz. Burada da yeni nesil teknolojiler, özellikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kavramların öne çıktığını görüyoruz. Ülkemiz ve dünyadaki konseptin de uzaktan bakıma doğru gittiğini, bu teknolojilerin de bunu desteklediğini görüyoruz. BİTES ile stratejik bir anlaşmaya imza attık. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız ILS konusundaki bilgi birikimimizle BİTES'in artırılmış/sanal gerçeklik alanındaki yetkinliklerini entegre ettik. Burada son kullanıcı deneyimlerini de edinme fırsatı bulduk. Bu birlikteliğin yurt içinde ve dışında ciddi anlamda iş potansiyelleri getireceğini düşünüyoruz."

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Mustafa Özçelik, çözümlerini öncelikli olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin kullanmasını arzuladıklarını, bunun yurt dışı satışlarını da hızlandıracağını belirtti. Dost ve müttefik ülkelere pazarlama faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Özçelik, gelecek yıl satışların gelmesini beklediklerini kaydetti.



Muharebe sahasına teknolojiyle erişim

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak da artırılmış gerçekliğin ana faaliyet alanlarından biri olduğunu söyledi. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonuna odaklandıklarını anlatan Albayrak, bu kapsamda tek er seviyesi durumsal farkındalık oluşturma, komuta kontrol ve bilgi sistemleri ile bakım-onarım ve ILS faaliyetlerine yönelik çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

Bakım-onarım faaliyetlerinin kısıtlı muharebe ortamında en üst kalitede, beklenen verimlilikte yapılabilmesi, sahada görev icra eden askerlerin, teknisyenlerin işlerini kolaylaştırmak için bir altyapı oluşturduklarını ifade eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

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"Mil-ILS ile tamamen entegre olarak, entegre lojistik destek faaliyetlerinin sahadaki uzantısı olacak bir konumlandırma hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse, bir tankımız operasyon sahasında arızalandığında bakım-onarım desteğinin uzaktan uzman personeller tarafından iletilmesi mümkün olacak. Araca hangi yedek parçanın takıldığı, bunu kimin taktığı, bu işlem için ne kadar süre harcandığı gibi metrikleri de takip edilebilecek. Aynı zamanda teknisyene de artırılmış gerçeklik teknolojisinin holografik altyapısı sayesinde parçayı nasıl sökmesi-takması gerektiğini gösteren bir altyapı. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik altyapımız, ILS sistemi üzerinden gelen bütün bakım-onarım manuellerine, eğitim videolarına sahada erişim imkanı sağlayacak. Herhangi bir montaj, bakım-onarım faaliyeti esnasında merkeze dönüp uzaktan teknik destek alınabilecek bir altyapıyla muharebe sahasına destek vermeyi hedefliyoruz."

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FOTOĞRAF 8 Türk savunma sanayinde silahlı insansız hava ve deniz araçlarının ardından Silahlı İnsansız Kara Aracı'nda da (İKA) dev bir adım atıldı.

HAVELSAN, \"yakında\" diyerek \"KAPGAN İKA\"yı duyurdu. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait HAVELSAN, sosyal medya hesapları üzerinden KAPGAN İKA'ya ait bir animasyon yayınladı.

Savunmasanayist.com'da yer alan bilgiye göre, Orta Sınıf İKA BARKAN'ı başarıyla geliştiren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunan HAVELSAN, odağını daha yükseklere çevirdi.

BARKAN İKA'ya göre daha büyük yapıda olan KAPGAN İKA'nın, daha yüksek kalibrede uzaktan komutalı silah sistemi ile teçhiz edileceği biliniyor. KAPGAN İKA YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ



30 milimetrelik topla teçhiz edilen KAPGAN İKA'nın zırhlı hedeflere karşı da ciddi oranda etkili olacağı üzerinde duruluyor. Öte yandan HAVELSAN, Dijital Birlik Konsepti kapsamında dahil edeceği KAPGAN İKA ile çok daha farklı görevler de icra edebilecek. İlk kez gün yüzüne çıktı: HAVELSAN'dan \"KAPGAN İKA\" sürprizi Görüntüleri sızdırıldı: Yeni bir dönem başlıyor Milli imkanlarla HAVELSAN tarafından geliştirilen KAPGAN Silahlı İnsansız Kara Aracı (İKA), ilk kez gün yüzüne çıktı. HAVELSAN, "yakında" diyerek "KAPGAN İKA"yı duyurdu. BiP'te paylaş

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