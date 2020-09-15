Türk şirketinden Rusya’da ‘anlamlı’ bir ilk: Dünyaya örnek olacak

Rusya’da daha önce Krosnodar Stadyumu, Mercedes Fabrikası, Yuri Gagarin Havalimanı ve çok sayıda gökdelen projesini hayata geçiren Türk şirketi Esta, Rusya’nın Irkutsk şehrinde üstlendiği yetim ve öksüzler için eğitim ve yaşam kampusü Irkutsk Smart School’u planlanan tarih olan eylül başında teslim etti. Yeni ev sahipleri olan çocuklar ve koruyucu ailelerine teslim edilen kampuste eğitim hayatı da böylece başlamış oldu.

Irkutsk Smart School

RUSYA'DA VE DÜNYADA BİR İLK

Esta Yönetimi, kampuste ebeveyn bakımından yoksun, farklı yaş grubundan çocuklar eğitim alırken aynı zamanda koruyucu aileleri ile birlikte yaşayarak hayata en güzel şekilde hazırlanabileceklerini kaydederek, “Kaliteli eğitim ve mutlu aile ortamını bir arada sunan, dünyanın eğitim ve yaşam alanındaki ilk ve en özel projesini Esta ailesi olarak söz verdiğimiz şekilde teslim etmenin ve bu değerli projenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle muhteşem ve anlamlı bir projenin parçası olmaktan Esta olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Irkutsk Smart School

Projede yetim ve öksüz çocuklar hem son teknoloji eşliğinde eğitim alırken, hem de komplekste yer alan villalarda koruyucu aileleri ile birlikte yaşayacaklar. Rusya’da ve dünyada bir ilk olan eğitim ve yaşam kampusü, Esta’nın Rusya’daki ilklerinden sadece biri. Yine Nisan 2019’da da Esta’nın inşa ettiği Rusya’daki ilk Mercedes fabrikasının açılışını da Rus Devlet Başkanı Putin gerçekleştirmişti. Ağustos 2019’da yine Esta’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açlışını da Putin gerçekleştirmişti.