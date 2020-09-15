Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türk şirketinden Rusyada anlamlı bir ilk Dünyaya örnek olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Türk şirketinden Rusya’da ‘anlamlı’ bir ilk: Dünyaya örnek olacak

Rusya’da daha önce Mercedes fabrikası, Yuri Gagarin Havalimanı, Krasnodar Stadı’nı hayata geçiren Esta, bu defa öksüz ve yetim çocukların eğitim ve yaşam kampüsünü tamamladı. Dünya da kendi alanında bir ilk olan bu proje Esta tarafından gerçekleştirilmesi firmanın çalışanları ayrıca onare ve motive etti. Kampüste yetim ve öksüz çocuklar son teknoloji ile eğitim alırken, aynı zamanda her türlü sosyal faaliyetleri yapacak alanlara sahip olacaklar ve özel seçilmiş koruyucu aileler ile kampüste yer alan villalarda yaşamlarını sürdürecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkutsk Smart School
Irkutsk Smart School

Rusya’da daha önce Krosnodar Stadyumu, Mercedes Fabrikası, Yuri Gagarin Havalimanı ve çok sayıda gökdelen projesini hayata geçiren Türk şirketi Esta, Rusya’nın Irkutsk şehrinde üstlendiği yetim ve öksüzler için eğitim ve yaşam kampusü Irkutsk Smart School’u planlanan tarih olan eylül başında teslim etti. Yeni ev sahipleri olan çocuklar ve koruyucu ailelerine teslim edilen kampuste eğitim hayatı da böylece başlamış oldu.

Irkutsk Smart School

RUSYA'DA VE DÜNYADA BİR İLK

Esta Yönetimi, kampuste ebeveyn bakımından yoksun, farklı yaş grubundan çocuklar eğitim alırken aynı zamanda koruyucu aileleri ile birlikte yaşayarak hayata en güzel şekilde hazırlanabileceklerini kaydederek, “Kaliteli eğitim ve mutlu aile ortamını bir arada sunan, dünyanın eğitim ve yaşam alanındaki ilk ve en özel projesini Esta ailesi olarak söz verdiğimiz şekilde teslim etmenin ve bu değerli projenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle muhteşem ve anlamlı bir projenin parçası olmaktan Esta olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Irkutsk Smart School

Projede yetim ve öksüz çocuklar hem son teknoloji eşliğinde eğitim alırken, hem de komplekste yer alan villalarda koruyucu aileleri ile birlikte yaşayacaklar. Rusya’da ve dünyada bir ilk olan eğitim ve yaşam kampusü, Esta’nın Rusya’daki ilklerinden sadece biri. Yine Nisan 2019’da da Esta’nın inşa ettiği Rusya’daki ilk Mercedes fabrikasının açılışını da Rus Devlet Başkanı Putin gerçekleştirmişti. Ağustos 2019’da yine Esta’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açlışını da Putin gerçekleştirmişti.

Abone Ol Google News
Kara Gün ilan edildi

'Kara Gün' ilan edildi

BAE ve Bahreyn, İsrail ile Washington'da masaya oturuyor.
Ne olur abi benden şikayetçi olma

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa'da hırsız 8 bin liralık altınını çaldığı kuyumcuya yalvardı.
Amasyada 8inci sınıf öğrencilerine okul bahçesinde LGSye hazırlık kursu

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.

Dış politikada<br>büyük onur

Dış politikada
büyük onur

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini bugün devralıyor.
28 ilde<br>FETÖ operasyonu

28 ilde
FETÖ operasyonu

​66 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Spekülatörler devrede!

Spekülatörler devrede!

Fiyatlar yükselecek söylemlerine inanmayın.
Koronavirüs<br>son olmayacak

Koronavirüs
son olmayacak

DSÖ uyardı: Bu korku tellallığı değil, eylem çağrısı.
Atatürk<br>CHP'yi böldü

Atatürk
CHP'yi böldü

​Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrası CHP birbirine girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.