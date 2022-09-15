Ekonomi Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
BASIN İLAN

Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylar başvurularını e- Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecek.

Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanacak.

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