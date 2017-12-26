Türk tarım ürünleri ABD ve Kanada'da market raflarında

Kuru meyve üreticisi İzmirli KFC Gıda, geliştirdiği patentli ürünler ve kurduğu dağıtım zinciriyle ABD ve Kanada'da market raflarına girdi.

Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliğine de başkanlık eden KFC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, yaptığı açıklamada, Türk tarım ürünlerinin hak ettiği değerle dünyaya pazarlanmasını sağlamak amacıyla Türk-Hollanda ortak sermayeli firmadaki çoğunluk hisseyi satın alarak işe başladıklarını anlattı.

Anadolu topraklarından yaklaşık 150 yıldır ihracatı yapılan ürünleri farklılaştırmak ve yeni ürünler geliştirmek için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ortak bir proje yürüttüklerini kaydeden Celep, böylelikle son tüketiciye sunulan ürünlerin daha yumuşak olabilmesini sağlayan yeşil çaylı ve nar içerikli kuru meyveler geliştirdiklerini, patentini aldıkları bu yöntemle ürünlere antioksidan özelliği de kattıklarını ifade etti.

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Bu yöntemle ürettikleri ürünlerin daha yüksek fiyatlarla alıcıya sunulduğuna işaret eden Celep, sektörde en büyük pazar olan Amerika kıtasında kendi pazarlama ağlarını kurduklarını, halen ABD'deki 8 eyalette ve Kanada'nın tamamındaki market zincirlerinde Türk kuru meyve ürünlerini satışa sunduklarını dile getirdi.

Elde edilen katma değer ortalama 5 kat arttı

Aracıları aradan çıkaran, son tüketiciye dokunan bu yapılanma sayesinde üründen elde ettikleri katma değeri ortalama 5 kat artırdıklarına işaret eden Celep, şu bilgileri verdi:

"Grup olarak kuru meyve, kurutulmuş domates, biber ve turşu gibi ürünlerde ABD ve Kanada'da dağıtım zinciri oluşturduk. 42 ülkeye yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bin çalışanımızın 950'sini kadınlar oluşturuyor. Son 4-5 yıldır Ekonomi Bakanlığının inovasyon programları ve Ar-Ge desteklerinde yaktığı ışıkla önemli bir ilerleme kaydettik. Bu destekler tarım sanayisinde büyümek isteyen bizim gibi firmalar için itekleyici güç oldu. Bu gücü üniversite sanayi iş birliğiyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Patentini aldığımız yeni üretim yöntemi ve doğrudan tüketiciye ulaşan dağıtım altyapısı sayesinde kilogram başına ihracat değerini 7 dolara çıkardık."

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Amerika kıtasındaki yapılanmanın henüz başında olduklarını, daha çok ülke ve noktada tüketiciye ulaşmak istediklerini dile getiren Celep, Uzakdoğu ve Asya Pasifik ülkeleri için de benzer bir yapılanma planlarının bulunduğunu söyledi.

Türk kuru meyve ürünlerinin kalitesinin tartışılmaz olduğunu ancak iyi pazarlanamadığı için elde edilen gelirin istenilen seviyede olmadığını ifade eden Celep, "Bu alanda geliştirilen patent sayısı artmalı. Artık üzümü, inciri, kayısıyı gıdanın ötesinde de düşünebilmeliyiz. İncir tozu, incir kapsülü veya kayısının içeriğindeki potasyumu konsantre olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların gıda takviyesi veya ilaç ham maddesi olarak kullanılabilmesinin önünü açmamız gerekiyor" diye konuştu.

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