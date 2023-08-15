Türk Telekom yılın ilk yarısında 7 milyar liralık yatırım yaptı

Türk Telekom, 2023 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2023 ilk yarıyıl sonu itibarıyla şirketin toplam abone sayısı 52,4 milyon olurken, sabit genişbant abone sayısı 15 milyon, mobil abone sayısı ise 25,6 milyon olarak kayıtlara geçti.





Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise yılın ilk yarısında 720 bin net kazanımla 12,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı yüzde 81,9’a yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 419 bin kilometreye ulaşan Türk Telekom’un, geçen senenin aynı döneminde 30,8 milyon olan fiber hane kapsaması da 2023’ün ilk yarısında 32 milyona ulaştı.





Türk Telekom’un yatırım harcamaları yılın ilk yarısında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77,2 artarak 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü bir faaliyet performansı sergileyen Türk Telekom’un, 2023 ikinci çeyrekte konsolide gelirleri yüzde 67,2 artırarak 17,9 milyar liraya ulaşırken, ilk altı ay itibarıyla konsolide geliri 33,2 milyar lira oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 2023’ün ikinci çeyreğinde 6 milyar liraya yükselten Türk Telekom’un, yılın ilk altı ayındaki FAVÖK’ü ise 10,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 3,4 milyar liraya ulaşan Türk Telekom, yılın ilk yarısında faaliyet karını 5,5 milyar liraya yükseltti.





Yıl sonu beklentileri revize edildi





Yıl sonu öngörülerini de yukarı yönlü revize eden Türk Telekom, konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışı yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ü yaklaşık 25-27 milyar lira aralığında, yatırım harcamalarını ise yaklaşık 19-21 milyar lira aralığında gerçekleşmesini bekliyor.











