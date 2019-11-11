Türk Telekom'a 'En İyi Toptan Satış Ekibi' ödülü

Türk Telekom’un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi Türk Telekom International uluslararası pazardaki başarılarını sürdürüyor.

Türk Telekom International son olarak Capacity Europe 2019 zirvesi kapsamında verilen Global Carrier Awards (Global Taşıyıcı Ödülleri) 2019’da “En İyi Toptan Satış Ekibi” ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom International’a ödülü, Londra’da düzenlenen Capacity Europe 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen törenle verildi.

Ödül, Türk Telekom International’ın mükemmelliği yakalamadaki kararlılığı, yenilikçiliği ve bölgesinde pazar lideri konumuna sahip büyük bir oyuncu olduğunu uluslararası telekomünikasyon endüstrisinde bir kez daha teyit etti.

Türk Telekom International’ın sunduğu müşteri hizmetleri, hizmet kalitesi ve güvenilirliği, “En İyi Toptan Satış Ekibi” ödülünü kazandıran başlıca etkenler oldu.

Yenilikçi telekomünikasyon çözümleri Türk Telekom International Genel Müdürü Şükrü Kutlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Toptan Satış ekibimizin bu başarısından büyük gurur duyuyoruz. Yenilikçi telekomünikasyon çözümleri sunarak, müşterilerimize üstün kalitede hizmet sağlayarak, marka bilinirliğimizi arttırarak ve bölgedeki varlığımızı genişleterek başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Londra’da düzenlenen ödül seremonisi toptan telekomünikasyon sektöründe 420’den fazla önde gelen oyuncuyu sektörün son senedeki en büyük başarılarını kutlamak üzere bir araya getirdi.

Ödüller Capacity Media CEO’su Rosalind Irving, Capacity Media Baş Editörü ve Ödül Jürisi Başkanı Jason McGee-Abe ev sahipliğinde bir Gala Yemeğinde takdim edildi. Global Carrier Awards son 15 senedir toptan telekomünikasyon sektörünün en büyük ve prestijli ödül etkinliği olmaya devam ediyor.

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