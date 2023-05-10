Türk Telekom’dan 3 ayda 3,3 milyar TL’lik yatırım

Türk Telekom, bu yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 61’lik artışla 15,3 milyar TL’ye yükseltirken, aynı dönemde 3,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL olan Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net kârı ise 645 milyon TL oldu. 31,6 MİLYON FİBER HANE Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 52,5 milyon olan Türk Telekom’un, mobil abone sayısının 25,6 milyon, sabit genişbant abone sayısının 14,8 milyon olduğu ve fiber hane kapsamasının ise 2023’ün ilk çeyreği sonunda 31,6 milyon haneyi bulduğu belirtildi. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremleri anımsatarak, "Türk Telekom olarak, bölgedeki yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şirket olarak, milletimizin ortaya koyduğu gayret ve çaba ile hep beraber, aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Altyapıdaki fiber yatırımlarımız sayesinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda dijitalleşme noktasında bir adım daha ileriye taşıdık" ifadelerini kullandı.