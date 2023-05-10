Türk Telekom’dan 3 ayda 3,3 milyar TL’lik yatırım

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal.
Türk Telekom, bu yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 61’lik artışla 15,3 milyar TL’ye yükseltirken, aynı dönemde 3,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL olan Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net kârı ise 645 milyon TL oldu. 31,6 MİLYON FİBER HANE Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 52,5 milyon olan Türk Telekom’un, mobil abone sayısının 25,6 milyon, sabit genişbant abone sayısının 14,8 milyon olduğu ve fiber hane kapsamasının ise 2023’ün ilk çeyreği sonunda 31,6 milyon haneyi bulduğu belirtildi. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremleri anımsatarak, "Türk Telekom olarak, bölgedeki yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şirket olarak, milletimizin ortaya koyduğu gayret ve çaba ile hep beraber, aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Altyapıdaki fiber yatırımlarımız sayesinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda dijitalleşme noktasında bir adım daha ileriye taşıdık" ifadelerini kullandı.
DEPREMZEDE VATANDAŞA İSTİHDAM ÖNCELİĞİ
Önal, Türkiye’nin 11 ilini etkileyen afetin, iletişimin sürekliliğini sağlamaktan bölge halkına destek olmaya, müşteri faaliyetlerinin hassas şekilde yürütülmesine kadar pek çok konunun yönetilmesini gerektirdiğini söyledi. Önal, şunları kaydetti: "Bu süreçte, yeni işe alımlarımızda önceliği depremden etkilenen vatandaşlarımıza verdik. Mühendislerden teknikerlere, finans uzmanlarından stajyer kadromuza kadar her kademe ve pozisyondaki iş başvurularında önceliğimiz depremin etkilerini bir nebze olsa da azaltmaya çalışmak oldu. Bunun yanı sıra, depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır kentler ve konteyner kentlerde fiber altyapımız üzerinden Wi-Fi hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetimiz ile oradaki vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa kadar pek çok ihtiyacını da karşılamış olduk. Ayrıca, bölgeye teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış TIR’ımızı ulaştırdık.”