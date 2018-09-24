Türk Telekom'dan fiber hızlı net kampanya

Okulların açıldığı dönemde müşterilerine dikkat çeken bir kampanya hizmeti verecek olan Türk Telekom, Net Kampanya ile FİBERNET Limitsiz (24 Mbps’ e kadar hız / 35GB) (24 ay indirim / 24 ay taahhüt) (İnternet Ücreti + Telefon Ücreti + Bağlantı Ücreti) = her şey dahil aylık 59,90TL teklifine ilk 3 ay ücretsiz kurgusu + indirimli tablet ve yazıcı seçenekleri sunuyor.

Türk Telekom, kampanyadan yararlanan müşterilere ücretsiz online eğitim paketleri (İngilizce eğitimi / okuma-yazma eğitimi vs.) sunulacak. Ayrıca okul alışverişinin yapıldığı markalarda indirimler sunulacak.