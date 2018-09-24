Ekonomi Türk Telekomdan fiber hızlı net kampanya
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Telekom'dan fiber hızlı net kampanya

Türk Telekom, evinde sabit internet kullanmayan ama mobil internet kullanan, interneti aile içi kullanım amacıyla almak isteyecen, fatura şoku yaşamak istemeyen sabit fiyat isteyen ve satın aldığı hizmetlerde netlik ve ek fayda arayan, eğitim dönemindeki müşterilerine benzersiz bir kampanya hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom
Türk Telekom

Okulların açıldığı dönemde müşterilerine dikkat çeken bir kampanya hizmeti verecek olan Türk Telekom, Net Kampanya ile FİBERNET Limitsiz (24 Mbps’ e kadar hız / 35GB) (24 ay indirim / 24 ay taahhüt) (İnternet Ücreti + Telefon Ücreti + Bağlantı Ücreti) = her şey dahil aylık 59,90TL teklifine ilk 3 ay ücretsiz kurgusu + indirimli tablet ve yazıcı seçenekleri sunuyor.

Türk Telekom, kampanyadan yararlanan müşterilere ücretsiz online eğitim paketleri (İngilizce eğitimi / okuma-yazma eğitimi vs.) sunulacak. Ayrıca okul alışverişinin yapıldığı markalarda indirimler sunulacak.

  • 1. Fiber İnternet 2. Eğitim paketleri + Cihaz Kampanyaları + İndirimler 3. Her şey dahil fiyat olacak.
  • Kampanya detaylarına ulaşmak için tıklayın.
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