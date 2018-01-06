TürkAkım mayısta Türkiye'de

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Projenin aşamalarıyla ilgili bilgi veren Esen, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngördüklerini açıkladı.

İLK GAZ 2019’DA GELECEK

Esen, projenin iki hattında toplam 700 kilometrelik inşaatın tamamlandığını kaydederek, toplam uzunluğun bin 860 kilometre olacağını ifade etti. “Pioneering Spirit” isimli boru döşeme gemisinin günde ortalama 4 kilometre hat inşa ettiğini vurgulayan Esen, “TürkAkımı doğalgaz boru hattı projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye’ye ulaştırmayı planlıyoruz" dedi. Esen, söz konusu projeyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlanacağının altını çizerek, şunları söyledi: “Nasıl ki Türkiye’nin diğer kaynak ülkelerden gelen doğalgazında kesinti olunca Mavi Akım kullanıldıysa, TürkAkım da enerji güvenliğine ciddi katkı sağlayacak.”

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DÜNYANIN EN BÜYÜK PLATFORMU DÖŞÜYOR

Allseas şirketine ait “Pioneering Spirit” gemisi, 7 Mayıs 2017’de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girmiş, 23 Haziran 2017’de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. Türkiye’nin Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne 4 Kasım’da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan “Pioneering Spirit”, bazı yerlerde 2 bin 200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor. TürkAkım’da gaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.