Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2024 yılını şirket açısından değerlendirerek 2025 hedeflerini açıkladı. 30 yıllık sürede mobil operatör olmanın ötesine geçtiklerini ifade eden Koç, 330 milyon avrodan fazla yatırımla Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olduklarını söyleyerek, "Hedefimiz, Türkiye'yi yakın coğrafyanın 'küresel veri üssü' konumuna taşımak" dedi.

TÜRKİYE’NİN VERİSİ TÜRKİYE’DE KALMALI

Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması konusunun milli bir mesele olduğunun altını çizen Koç, şöyle devam etti: "4'ü yeni nesil olmak üzere 33 veri merkezimizle yerli ve yabancı 4 binden fazla firmaya bulut ve veri barındırma hizmeti sunuyoruz." Koç, söz konusu veri olduğunda, siber güvenlik başlığını da aynı paralelde ele almak gerektiğini belirterek, Turkcell olarak, siber vatanın sınırlarını korumayı milli bir sorumluluk olarak gördüklerine dikkati çekti. Koç, 2025'te de teknolojinin gücüyle, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

KONTROLLER 7/24’E GÖRE YAPILIYOR

30 yılda 27 milyar dolar yatırım yaptıklanını belirten Koç, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerin verilerini korumada taviz vermeyecekleri söyledi. Koç, şunları söyledi: "Bu çerçevede ağ güvenliği, veri tabanı güvenliği, uygulama güvenliği ve uç nokta güvenliği gibi birçok katmanlı koruma yöntemi kullanıyoruz. Siber tehditleri önlemek için gelişmiş tehdit algılama ve önleme sistemlerimiz mevcut. Siber güvenlik uzmanlarımız, potansiyel tehditleri proaktif olarak tespit ediyor ve kontroller 7/24 esasına göre yapılıyor.”

MÜŞTERİ SAYISI 43 MİLYONU AŞTI

43 milyonu aşkın bireysel müşteriye ve yaklaşık 600 bin kurum ve kuruluşa hizmet verdiklerine dikkati çeken Koç, "Müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan 'chatbot'umuz Turkcell Asistan ile 2024'te müşteri deneyimini yeniden şekillendirdik. Sürekli öğrenme yeteneğine sahip gelişmiş chatbot'umuz ile gerçek insan desteği arasında kusursuz bir geçiş sunan 'Livechat' sistemimizle de müşteri memnuniyetinde yüzde 25 oranında önemli bir artış sağladık" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKAYI TÜM İŞİMİZE ADAPTE EDİYORUZ

'Yapay Zeka İlkeleri'ni 2020'de oluşturduklarını, sundukları hizmet ve servislere bu teknolojiyi uzun süredir entegre eden bir şirket olarak bu alandaki yatırımlarına hız verdiklerini söyleyen Ali Taha Koç, "Analitik modeller geliştiriyor, GPU tabanlı altyapılarla katma değerli çözümler üretiyoruz. Yapay zekayı işimizin tüm aşamalarına adapte ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GES YATIRIMINA 240 MİLYON DOLAR

"Odak alanımız olan enerji yönetiminde de ülkemiz adına önemli adımlara imza attık” diyen Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede Uşak'ta yapımı tamamlanan güneş enerjisi santralini (GES) eylülde devreye aldık. Bunun yanı sıra 7 ilde, 11 farklı konumda daha GES yatırımlarımız sürüyor. 2026 sonuna dek, güneş enerjisi santrallerine yapacağımız toplam yatırım tutarı ise 240 milyon doları bulacak."







