Turkcell’in büyümesi beklentiyi aştı

Kovit-19 salgını hayatımızı yeniden dizayn ederken, bu süreci kolay atlatmamıza yardımcı olan sektörlerin başında telekominikasyon şirketleri geliyor. Artan talebe yetişmeye çalışan dijital operatörler, güçlü büyüme kaydediyor. Bu süreci güçlü bir stratejiyle geçiren operatörlerden biri de Turkcell oldu. 9 aylık finansal sonuçlarını dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklayan Turkcell, bu yılın 3. çeyreğinde 1,2 milyar lira net kar ve 7,6 milyar lira gelir elde ederken, yılın 9 ayında 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK NET KÂRI % 51 ARTTI

Aynı dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FÖVÖK) 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 44,4’e yükseldi. Faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) da 1,88 milyar liraya yükselen şirketin, FVÖK marjı yüzde 24,5 oldu. Turkcell’in bu yılın üçüncü çeyreğinde net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 artarak 1,2 milyar liraya yükseldi. Son çeyrekte faturalı müşteri bazını net 317 bin artıran Turkcell’in yılın 9 ayında ise net faturalı müşteri sayısı 1,1 milyon artırmış oldu.

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Turkcell dijital servislerine yenilerini eklemeye devam ediyor. ‘BiP Meet’ kullanıcılara hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı sunarken, ‘lifebox transfer’ servisi kolay ve güvenilir dosya paylaşımı yapılabilmesini sağlıyor. Takıldığı her televizyonu akıllı TV’ye dönüştüren ‘TV+ Ready’ ürünü ise yüzlerce TV kanalını ve 5 binden fazla filmi her ekrana götürmeye olanak sağlıyor. Yeni servislere ek olarak Turkcell’in dijital ihracat hamlesi de 3. çeyrekte hız kazandı. Digicel Türkiye’de geliştirilen BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş servislerini faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu.

HEDEFLER YÜKSELDİ

Turkcell üçüncü çeyrekte açıkladığı güçlü sonuçlarla birlikte yıl sonu için daha önce belirlediği hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Buna göre konsolide gelir büyümesi hedefi yüzde 14-15 aralığına, FAVÖK marjı hedefi yüzde 41-42 aralığına, FVÖK marjı hedefi ise yüzde 20-211 aralığına yükseldi. Turkcell Grubu, bu yılki yatırım hedefini de 9 milyar liraya çıkardı.

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Üçüncü çeyrek verilerini açıklayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdiklerini vurguladı. Erkan, yeni normale geçiş dönemi olan bu süreçte dijital dönüşüme uyum sağlayan iş modelleri ve dijital servisleri sayesinde beklentilerin üzerinde sonuçlara imza attıklarını aktardı. Erkan, “Turkcell tarihinin en başarılı 3. çeyrek sonuçlarından birini aldık ve yılsonu için belirlediğimiz hedeflerimizi yukarı yönde güncelledik. Pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettik” dedi.

YURT DIŞINDAN 658 MİLYON TL GELİR

Genel Müdür Murat Erkan, Turkcell’in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetiminin pandeminin ardından yeni dönemde hızlı büyümeyi de beraberinde getirdiğini vurguladı.

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Üçüncü çeyrekte Turkcell’in Ukrayna’daki operasyonlarının karlı büyüme gösterdiğini aktaran Erkan, Belarus, Ukrayna ve KKTC operasyonlarından elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 658 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Erkan, Turkcell’in açıkladığı bu güçlü sonuçlarla 2020 sonu hedeflerini yukarı yönlü güncellediği bilgisi verdi.

Yurt dışında dayak yiye yiye servis kurduk

Murat Erkan; Türkiye’de büyük gelirler elde ettikleri halde temsilci atamayan sosyal medya ağlarına ceza vermesiyle ilgili soruyu cevaplandırırken şunları söyledi: “Biz bunun yapılmasını fazlasıyla destekliyoruz. Bu şirketlere, diyelim ki müzik platformları, video platformlarına karşı handikaplı durumdaydık. Daha fazla vergi veriyorduk. Biz dedik ki bunu eşitlemesi lazım. Nispeten eşitlendi. Hala biz bir miktar daha handikaplıyız. Türkiye bu konuda çok samimi söylüyorum, cennet. Biz dünyaya servisler ithal eden şirket olarak, dünyadaki kişisel verileri koruma kanunundan vergi düzenlemesine kadar çok net olarak söylüyorum dayak yiye yiye bunları yapıyoruz.”

İzmir depreminde 40 bin kişi BiP’i kullandı

Deprem başta olmak üzere doğal afetlerle ilgili bir çalışma grupları olduğunu belirten Erkan, bu çalışmalarının faydasını görmeye başladıklarını ifade etti. BİP uygulaması içerisinde hizmete sundukları “acil durum butonu”nun önemine dikkat çeken Erkan, İzmir depreminin ardından 40 bin kişi bu uygulamayı kullanarak konumları ve sağlık durumlarıyla ilgili yakınlarına bilgi verdiğini dile getirdi.

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Büyükelçilerle BiP Meet üzerinden konferans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta büyükelçilerle yapacağı telekonferansı Turkcell’in başarılı uygulaması BiP Meet üzerinden yapacağının bilgisini veren Genel Müdür Erkan, “Bir devlet adamı başka ülke uygulamalarına güvenmemeli. Allah’a şükür ki Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor. Kamu ev özel şirketler ile birey olarak bizler için bu bir opsiyon değil bir zorunluluktur” dedi.