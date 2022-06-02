Turkish Cargo en hızlı büyüyen hava kargo markası oldu



Asya hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir etkinliklerinden biri olan Stat Trade Times ödülleri için, hava kargo sektöründen katılımcılar, acenteler, müşteriler ve global hava kargo sektör okuyucuları oy kullandı. Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşen ödül töreninde Turkish Cargo, yılın en hızlı büyüyen uluslararası kargo havayolu ödülünün sahibi oldu.

EKONOMİ THY’den havalı performans

ÇITAMIZI DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ

Ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Uluslararası alanda bir kez daha en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak ilan edilmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Turkish Cargo olarak, dünyanın 132 ülkesine verdiğimiz hava kargo hizmetimizle; hızla büyüyen ve gelişen lojistik sektörünün merkezinde yer alıyoruz. Bu önemli konumun farkındalığıyla başarı çıtamızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarımız, geniş uçuş ağımız ve benzersiz coğrafi konumumuzdan aldığımız güç ile markamızı dünyanın en iyi ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri yapmayı hedefliyoruz” dedi.

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