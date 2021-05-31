Ekonomi Türkiye - İngiltere arasında STA esasları netleşti Yolcu başı 1200 avroya kadar ticaret serbest
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye - İngiltere arasında STA esasları netleşti: Yolcu başı 1200 avroya kadar ticaret serbest

Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmanın esasları belirlendi. İthal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 avroyu veya yolcunun kişisel eşyasını oluşturan ürünler için 1200 avroyu aşmadığı hallerde, menşe ibrazı gerekmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye - İngiltere arasında STA esasları netleşti: Yolcu başı 1200 avroya kadar ticaret serbest
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 14 Nisan 2021’den geçerli olarak yürürlüğe giren yönetmelik, 6 bölümden oluştu. Buna göre, bir taraf ülke menşeli eşyaya diğer bir taraf ülkede tercihli tarife uygulanmasında, ürünler yönetmelikteki geçerli koşulları karşılarsa o taraf ülke menşeli kabul edilecek.

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GÜMRÜK GÖZETİMİ

  • Bir ürünü taşınması sırasında korumaya yönelik kullanılan ambalaj malzemeleri ve konteynerler, o ürünün menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınmayacak. Bir ürün üçüncü bir ülkede, gümrük gözetimi altında tutulması koşuluyla depolanabilecek veya sergilenebilecek. Her bir taraf ülke, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren 12 ay veya ithalatçı taraf ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlayacak. İthalatçı taraf ülkenin gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içinde tercihli tarife talebinde bulunulabilecek. Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 avroyu veya yolcunun kişisel eşyasını oluşturan ürünler için 1200 avroyu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek.
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