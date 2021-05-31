Türkiye - İngiltere arasında STA esasları netleşti: Yolcu başı 1200 avroya kadar ticaret serbest

Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 14 Nisan 2021’den geçerli olarak yürürlüğe giren yönetmelik, 6 bölümden oluştu. Buna göre, bir taraf ülke menşeli eşyaya diğer bir taraf ülkede tercihli tarife uygulanmasında, ürünler yönetmelikteki geçerli koşulları karşılarsa o taraf ülke menşeli kabul edilecek.

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