Ekonomi Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sürekli işçi alacak
BASIN İLAN

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sürekli işçi alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 20 sürekli işçi alacağını duyurdu. Kurum, alımların 30 Temmuz'da sonlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sürekli işçi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Kurumumuzca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 20 kadroya sürekli işçi alınacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını 26.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

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