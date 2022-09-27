Ekonomi Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞden taşıt satış ihalesi
BASIN İLAN

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den taşıt satış ihalesi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 11 adet taşıt kapalı zarf açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.den taşıt satış ihalesi
Türkiye İhracat Kredi Bankası.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 1 Adet 2011 Model Volvo S80, 1 Adet 2012 Model Mercedes Benz Vito ve 9 Adet 2012 Model Ford Focus marka ve model taşıt, 27 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde kapalı zarf ile tekliflerin alınması, açık artırım yapılması ve müteakiben pazarlık edilmesi ile satılacak.

İstekliler taşıtları Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde hafta içi 10:30-16:00 saatleri arasında görebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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