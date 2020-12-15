Türkiye ile Nahçıvan arasındaki yeni enerji hattı için imzalar atıldı

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için Ankara'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasında imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle başlayıp, Bakü- Tiflis- Erzurum projesiyle büyük bir aşama kaydeden Azerbaycan-Türkiye ortaklığının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile kıtaları aştığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Güney Gaz Koridoru'nun en uzun bölümü olan TANAP'ı, Anadolu'yu boydan boya aşarak tamamladık. Böylece Azerbaycan gazını ülkemize ve Avrupa'ya ulaştıracak büyük bir projenin altından alnımızın akıyla kalktık.

TANAP'la Milli Enerji ve Maden Politikamızın önemli bir parçası olan enerjide merkez ülke olma hedefimize büyük bir adım daha attık. Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta, 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı."

"TAP'a ilk doğal gazı verdik"

Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son halkası ve TANAP'ı Avrupa'ya bağlayan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) geçen ay faaliyete başladığını anımsatarak, TAP'a ilk doğal gazın verildiğini ve bugüne kadar dolum amaçlı 70 milyon metreküp gaz aktığını ifade etti.

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Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sederek'e kadar olan Türkiye bölümünün 85 kilometre uzunluğa sahip olacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan'ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz. Proje kapsamında Iğdır Dilucu'na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan'a en güvenli şekilde ulaşacak."