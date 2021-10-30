Ekonomi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alacak
BASIN İLAN

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımların 20 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 12 Kasım'da olacağı belirtildi.

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