Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 12 Kasım'da olacağı belirtildi.

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