Ekonomi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kurum, alımın 5 Haziran'da son bulacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 teknisyen alımı yapılacak.

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