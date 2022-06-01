Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.
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