Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi’nin güç birliği iş dünyasını ödülle buluşturacak

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) endeks çalışmalarında İstanbul Kent Üniversitesi ile akademik iş birliğine gidiyor. İşbirliği protokolü Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar ve İstanbul Kent Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Baybalı tarafından imzalandı. İstanbul Kent Üniversitesi ile yeni bir başlangıç yapan Türkiye İtibar Akademisi, bu yıl ilk kez üniversite ev sahipliğinde aynı gün içinde düzenlenecek iki ayrı tören ile hem Kadın Marka Tercih Endeksi hem de Ekonomiye Fayda Endeksi’nde dereceye giren markalara ödüllerini takdim edecek.





İşbirliği hakkında bilgi veren TİA Başkanı Ertan Acar, “Yolumuza artık İstanbul Kent Üniversitesi’nin akademik desteğinde devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerin ve akademik çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Kent Üniversitesi’ne projelerimizdeki akademik destekleri ve ödül törenlerimizde yapacakları ev sahiplikleri için şimdiden çok teşekkür ediyoruz” dedi.





İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, bu işbirliğinin, yol arkadaşlığının akademik çevreler açışından da mühim olduğunu, ülkemiz akademik çevrelerine ayrı bir katma değer sağladığını ve bir çok başlığın ele alınacağı, üniversitenin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmalarının heyecanını şimdiden taşıdıklarını belirtti.





Kadınlar satın alma tercihlerini belirliyor





Kadın Marka Tercih Endeksi’nde çok çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirten TİA Başkan Yardımcısı Özüm Acar, “Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarına bu yıl ilk kez Kadın Marka Tercih Endeksi de dahil oldu. Kadınlar marka tercihlerinde, bir markanın ürünlerinin tasarımından ambalajına, reklam kampanyalarından sosyal medya etkileşimlerine kadar birçok farklı etkileşim alanında belirleyici olabilir. Biz de Türkiye İtibar Akademisi olarak bu tercihleri incelemek istedik ve Kadın Marka Tercih Endeksi’ni hayata geçirdik dedi.





“Kadınların marka tercihlerini araştırmak, bir markanın pazarlama stratejilerini, ürünlerini ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek için önemli bir araçtır” diyen Acar, “İstanbul Kent Üniversitesi’nin akademik desteği ve Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 66 sektörü ele aldık. 20 Mart ile 20 Nisan 2023 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak Türkiye genelinde 6800’ün üzerinde arama ile 18 ila 55 yaş ve üstü kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi” diye konuştu.





Ekonomiye Fayda Endeksi’nde bu yıl 67 sektör mercek altına alındı

Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) hakkında bilgi veren TİA Direktörü Arlin Tavit “Türkiye İtibar Akademisi olarak, her yıl mevcut endekslerimizi tekrarlayıp yeni endeksleri de çalışmalarımıza katarak yolumuza devam ederken bu yıl beşinci kez Ekonomiye Fayda Endeksi’ni açıklamaktan gurur duyuyoruz. EFE, şirketlerin topluma sağladığı sosyal fayda, ürün ve hizmetlerinin sağladığı fayda ve firma niteliği olarak üç farklı alanda değerlendirilmesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Yine İstanbul Kent Üniversitesi’nin akademik desteği ve Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde hayata geçen araştırma başta itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim performansı olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarıyor. Her yıl farklı sonuçlar elde ettiğimiz çalışmada 2023 yılında da yine şaşırtıcı sonuçlar yer alıyor” dedi.



