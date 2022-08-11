Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den KDV'siz yatırım fırsatı

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Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında geçen sene yaşanan geçici yığılmanın önüne geçecek. Yurt kapasitesi 128 bin artırılırken, devlet misafirhaneleri, özel yurtlar ve gerekirse oteller de öğrencilerin kullanımına sunulacak. Böylece öğrenciler, fırsatçı ev sahiplerine fahiş kiralar ödemek zorunda kalmayacak.