Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞden KDVsiz yatırım fırsatı
BASIN İLAN

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den KDV'siz yatırım fırsatı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Iğdır, Erzincan, Samsun, Elazığ, Balıkesir ve Kars illerinde Banka mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazları satışa çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.den KDVsiz yatırım fırsatı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek ihalede;

Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek ihalede; Iğdır ili, Karakoyunlu ilçesinde 7.718,80 m² arsa alanına sahip Kargir Un Fabrikası, İdari Binası ve Makine Teçhizat,

Erzincan Merkez'de 18.991,90 m² arsa alanına sahip Çelik Fabrika Binası ve Arsası ile Kızılay Mahallesi'nde bulunan mesken,

Samsun ili, Alaçam ilçesinde bulunan 3 adet 2+1 mesken,

Elazığ ili, Kovancılar ilçesinde 6.877,00 m² arsa alanına sahip Besi Ahırı, Samanlık ve Tarla,

Balıkesir ili, Havran ilçesinde 99.999,71 m² alana sahip Tarla,

Kars ili, Merkez ilçede 313,55 m² arsa alanına sahip Avlulu Kargir Ev, 359,85 m² arsa alanına sahip Avlulu Kargir Ev ve 285,37 m² arsa alanına sahip arsa,

“Açık Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle ayrı ayrı satılacaktır.

İhaleler 26 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.

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