Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den KDV'siz yatırım fırsatı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek ihalede;
Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek ihalede; Iğdır ili, Karakoyunlu ilçesinde 7.718,80 m² arsa alanına sahip Kargir Un Fabrikası, İdari Binası ve Makine Teçhizat,
Erzincan Merkez'de 18.991,90 m² arsa alanına sahip Çelik Fabrika Binası ve Arsası ile Kızılay Mahallesi'nde bulunan mesken,
Samsun ili, Alaçam ilçesinde bulunan 3 adet 2+1 mesken,
Elazığ ili, Kovancılar ilçesinde 6.877,00 m² arsa alanına sahip Besi Ahırı, Samanlık ve Tarla,
Balıkesir ili, Havran ilçesinde 99.999,71 m² alana sahip Tarla,
Kars ili, Merkez ilçede 313,55 m² arsa alanına sahip Avlulu Kargir Ev, 359,85 m² arsa alanına sahip Avlulu Kargir Ev ve 285,37 m² arsa alanına sahip arsa,
“Açık Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle ayrı ayrı satılacaktır.
İhaleler 26 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.