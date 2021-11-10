Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Şden satılık fabrika
BASIN İLAN

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş.'den satılık fabrika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş. mülkiyetindeki kargir un fabrikası ihale ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş.den satılık fabrika
Un fabrikası.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 84’te bulunan 101 ada 742 parselde kayıtlı 7.718,80 m² arsa alanına sahip kargir un fabrikası ve fabrikaya ait teçhizatın satış ihalesi 3 Aralık 2021 tarihinde Banka Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek olan ihalede “Kapalı Zarfla Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle satılacak.

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