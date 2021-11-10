Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş.'den satılık fabrika

Uzun menzilli hava savunma füzesi 'Siper' atış testini başarıyla geçti

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in atış testi başarıyla yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, 'Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz' dedi.