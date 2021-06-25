Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi”nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “İletişim Uzmanı” ve “Mali Yönetim Uzmanı” pozisyonları için bireysel danışman alımları gerçekleştirilecektir.

Başvurular, en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yukarıda belirtilen adreste yer alan başvuru yöntemlerine göre iletilmelidir.

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