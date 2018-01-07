EkonomiTürkiye milli savaş uçağına hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye milli savaş uçağına hazırlanıyor

TAI tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi'nde bu yıl motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak. Proje için ihtiyaç duyulan insan kaynağının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Haber MerkeziAA
Milli savaş uçağında yol haritası belli oldu.
Milli savaş uçağında yol haritası belli oldu.

Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, bu yıl imzalanacak sözleşmeler doğrultusunda yol alacak.

Başta ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) olmak üzere proje kapsamında görev alan tüm paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye; ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

TAI ile BAE Systems arasında MMU geliştirilmesine yönelik ve ön tasarım aşamasını kapsayan iş birliği anlaşması geçen yıl imzalandı. Bu dönem içinde hava aracının geliştirilmesi, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor.

Ön tasarım aşaması sonunda projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

  • MMU Projesi kapsamında bu yıl bir dizi önemli adım atılacak.

Öncelikli olarak yakın zamanda motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Seçimin tamamlanmasıyla bu konuda sözleşme imzalanacak. Motor sözleşmesini, proje için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması izleyecek.

Ayrıca yıl boyunca projede görev alan paydaşlarla hazırlık toplantıları yürütülecek.

Gençlere MMU için çalışma fırsatı

Bu yıl projeye yönelik çalışmaların bir diğer önemli başlığını ihtiyaç duyulan insan kaynağının artırılması için yürütülecek çalışmalar oluşturacak.

TAI, bu konuda bir ekosistem oluşturabilmek için geçen yıl bir dizi adım attı. Başta ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerle projeler başlatan, protokoller imzalayan TAI, üniversitelerin 3 ve 4. sınıfındaki öğrenciler için Stajyer Mühendis Programı'nı hayata geçirdi.

200 mühendis istihdam edilecek

  • Projelerin arzu edilen nitelik ve zamanda gerçekleştirmesi amacıyla Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'ni açan şirket, burada 200 mühendis istihdam etmeyi planlıyor.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, insan kaynağı konusundaki ihtiyaçlarını, "Bu yıl (2017) 400’ün üzerinde mühendis işe aldık, 2 bin mühendisimiz var ama bu sayı 10 bin olursa projeleri zamanında bitirebiliriz" sözleriyle ortaya koymuştu.

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