Türkiye mobilya ihracatında üretim üssü olmaya hazır

Häfele’nin 99 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “insan ve mekanın olduğu her yerdeyiz” diyerek şöyle devam etti:

“Bir yanda mobilya ve kapı üreticileri, bir yanda tasarımcılar ve mimarlar, diğer yanda ise yatırımcılar ve bayilerimizle beraber sektörün hizmetindeyiz. Günümüzde konutlarda kalite artık kullanılan donanım ve aksesuarın bütçeye, renk ve forma, işlevselliğe göre seçilmesi ile algılanıyor. Burada konut pazarı için geliştirdiğimiz Häfele Concept iş fikrimiz devreye giriyor. Häfele Concept logomuza sahip konutlarda markamız şemsiyesi altında yaşam alanlarında benzersiz ürünlerimizi bir araya getirerek kullanıcı deneyimini geliştiriyoruz.

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Şu an 82 projede varız, 116 projede ise tanıtım faaliyetlerimiz sürüyor. Konut satışını artıran ve markaya güç katan Häfele Concept farklı konut fiyatlarına göre özel olarak çalışılıyor. Konutun satış fiyatına, metrekaresine göre, içindeki renklere ve stile uygun özel olarak çalışılan Häfele Concept konutlarda tercih edilme farkını yaratıyor. Türkiye’deki büyük markalar, konut projelerinin neredeyse tamamı için bu fikri satın aldı. Konutlarda kullanıcı deneyimini değiştiren çözümlerimiz ile konutlara yeni bir standart getiriyoruz. Bu durum elbette satış rakamlarımıza da yansıdı, geçtiğimiz yılı rekor büyüme ile kapattık. Bu büyüme trendinin önümüzdeki beş yıl içinde, her yıl çok hızlı artarak devam etmesini öngörüyoruz.”

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6 YENİ KONSEPT İLE HIRDAVAT FUARI’NDAYDI

23-26 Mart tarihlerinde Yapı Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Avrasya Hırdavat Fuarı’nda 6 yeni koleksiyonumuzun lansmanını yaptıkları bilgisini paylaşan Uytun, “Fuarda,mutfak ve banyo gamına eklenen ürün ve konseptlerimizin yanı sıra globalde uzun zamandır var olan ancak Türkiye’ye yeni getirdiğimiz ankastre ürünlerimizi de ilk kez sergilemenin heyecanını yaşadık. Öte yandan büyük bir emek sonrası pandeminin getirdiği yeni standartlar ve trendlere uygun olarak yenilediğimiz 5.410 yeni ürünümüz ile bastığımız 2 bin sayfalık Häfele Genel Kataloğumuzun 2022 baskısını da ilk kez fuarda iş ortaklarımızla buluşturduk” dedi.

HIRDAVAT SEKTÖRÜ İHRACATI 15 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Pandemi ile birlikte yenileme ve tadilat tarafındaki işlerin dört kata yakın arttığı bilgisini paylaşan Uytun, şu sözlerle açıklamalarını tamamladı:

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“İnsanlar yaşadığı evlerde daha önce farkına varmadığı eskimiş ve işlevsiz olan birçok şeyi yenilemeye gitti. Bu da sektör genelinde ciddi bir büyüme sağladı. Türkiye hırdavat sektörü bu yıl önemli bir atılım yaşayarak ihracatta rekor kırmaya hazırlanıyor. Alınan siparişler Türkiye’nin dünyada yeni üretim merkezi olmaya başladığını ortaya koyuyor. Bu nedenle bu yıla girerken dernek olarak 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz sektör ihracatının şimdi 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.”

EKONOMİ Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım hayata geçecek