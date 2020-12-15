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Ekonomi Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imza töreni düzenleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imza töreni düzenleniyor

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasında imza töreni düzenleniyor. Iğdır ile Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattı ile bölgeye kesintisiz doğalgaz arzı sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için Ankara'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasında imza töreni düzenleniyor.

Törende açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı. TAP'a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı" dedi.

Detaylar geliyor...

  • Iğdır ile Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak. Yeni hat ile hem Nahçıvan'ın ekonomisi yeniden canlandırılmış olacak, hem de bölgeye kesintisiz doğalgaz arzı sağlanacak.


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