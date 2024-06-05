Türkiye Özbekistan ile ticari hedefi büyüttü: 5 milyar dolar

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 6 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde, Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Turizm Bakanları 12. Toplantısı'nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.





İslam dünyasından birçok kişinin Hive, Semerkant ve Buhara'yı ziyaret ettiğini belirten Bekar, geçen yıl 100 binden fazla Türk vatandaşının Özbekistan'ı ziyaret ettiğini, yaklaşık 470 bin Özbek vatandaşının da Türkiye'ye gittiğini söyledi.





Bekar, iki ülke arasındaki haftalık uçuş sayısının 90'ın üstünde olduğunu anımsatarak bunun, iki ülke arasında turizm alanında ne kadar yakın bir işbirliği olduğunu gösterdiğini belirtti.





"Türkiye-Özbekistan ilişkileri tarihte hiç olmadığı kadar önemli ilerlemeler döneminde"





Türkiye ve Özbekistan'ın liderler düzeyinde iyi bir diyalog ve ilişkiye sahip olduğunu dile getiren Olgan Bekar, "Bugün ticari alanda yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmine sahibiz ama bunu daha da arttırma özellikle cumhurbaşkanlarımızın söylediği gibi 5 milyar dolar seviyesine yakın dönemde çıkartma potansiyeline sahibiz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. İkili ticareti geliştirmek için iki taraf da gerçekten yoğun bir çaba içerisinde." değerlendirmesinde bulundu.





Büyükelçi Bekar, şunları kaydetti:





"Önümüzdeki hafta da ikili ilişkilerimiz açısından oldukça önemli olan ve en üst düzeyde ilişkilere yön verme toplantısı olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ülkemizde yapılacak ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığındaki Özbek heyeti, Ankara'yı ziyaret ederek ikili ilişkilerin her bir veçhesini gözden geçirecekler ve önümüzdeki döneme ait yeni hedefleri yapılacak işleri bizlere gösterecekler. Birlikte karar verecekler. Türkiye-Özbekistan ilişkileri hem ikili bazda hem bölgesel hem de Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerçekten tarihte hiç olmadığı kadar önemli ilerlemeler döneminde."





Türk yatırımcıları Özbekistan'a davet eden Bekar, yatırımcıların bu ülkeye gelmeleri ve buradaki yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan'ın Türk savunma sanayisi ürünlerine taleplerinin olduğunu ve iki ülke arasında savunma sanayisi alanında geçmişe oranla iyi bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.





"Orta vadede 5, uzun vadede ise 10 milyar dolar hedeflerimiz bulunuyor"





Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de Mirziyoyev'in ziyareti öncesinde hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Azamhocayev, son yıllarda iki ülke ilişkilerinin iyi bir ivme kazandığını söyledi.





Ekonominin, iki ülke arasındaki ilişkilerde öncelikli alanlardan biri olduğuna işaret eden Azamhocayev, Türkiye'nin ülkesinin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Azamhocayev, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ilişkin de "Orta vadede 5, uzun vadede ise 10 milyar dolar hedeflerimiz bulunuyor." diye konuştu.





"Özbekistan'a gelen her bir Türk kardeşimiz baş tacımızdır"





Azamhocayev, Türkiye'deki yatırımcıları ülkesindeki mobilya, ilaç, şişe cam, kuyumculuk, inşaat malzemeleri ve kimya sanayisi olmak üzere 6 sektördeki olanakları değerlendirmeye davet ederek ülkesinin bu 6 sektörü temel büyüme alanları olarak belirlediklerini vurguladı.





Türk vatandaşlarını Özbekistan'ı ziyaret etmeye davet eden Azamhocayev, "Özbekistan'a gelen her bir Türk kardeşimiz baş tacımızdır. Burası sizin eviniz hatta gerçek yuvanız." ifadelerini kullandı.



