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Ekonomi Türkiye tarımda önemli başarıya imza atmak üzere
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye tarımda önemli başarıya imza atmak üzere

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen hafta devreye alınan 'Dijital Tarım Pazarı'nın önemine dikkat çekerek, "Uluslararası örgütlerin hepsi bununla ilgili bizden sunum aldı. Türkiye gerçekten tarımla ilgili önemli bir başarıya daha imza atmak üzere" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çiftçi ve üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilginin internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla verilmesi amaçlanan 'Tarım Orman Akademi'de ilk dersi, Bakan Bekir Pakdemirli verdi.

Pakdemirli, ilk derste detaylarıyla 'Dijital Tarım Pazarı'nı ve avantajlarını anlattı.

Geçen hafta tanıtımı yapılan ve devreye alınan 'Dijital Tarım Pazarı'nın tüm alıcılar ve üreticilerin online olarak ulaşabileceği platform olduğunu belirten Pakdemirli, bu yeni sistemle hem üreticinin hem tüketicinin hem de gıdaya dair her kesimin daha avantajlı olacağını kaydetti.

'DİJİTAL TARIM PAZARI'NA HER KİM OLURSAN OL GEL'

Bakan Pakdemirli, sözleşmeli üretim platformunun toplumun her bireyine açık olduğunu vurgulayarak, "Mevlana misali, 'Dijital Tarım Pazarı'na her kim olursan ol gel' diyoruz. Bu, tüm yapılanları tek bir yerde toplayıp daha verimli hale getirmeye çalışan bir sistemdir. Burada herkese yer var. Dijital Tarım Pazarı'nda üretici ürününü değer fiyattan satmak istiyor, tüketici de ürünlerini daha uygun fiyata almak istiyor. Böylelikle iki taraf da günün sonunda birbirinden memnun ayrılıyor. Arz ve talep buluşuyor, tohumdan çatala kadar olan zincirin hem takibi hem planlaması hem daha sağlıklı yürümesi hem de gıda zayiatından da kurtulmuş oluyoruz. Dijital Tarım Pazarı'ndaki ana mantığımız şu; üreticinin yanında olan her kim varsa biz de onların yanındayız. Buradaki tüm paydaşların da bunu bilmesini ve anlamasını istiyoruz" dedi.

'ÖRNEK OLUYOR'

'Dijital Tarım Pazarı'nın henüz 1 haftadır uygulamaya alınmasına rağmen dünya ülkelerinin de dikkatini çektiğini belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin önemli başarıya imza atacağını söyledi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Uluslararası örgütlerin hepsi bununla ilgili bizden sunum aldı. Bunu örnek alacaklarını söyleyerek de attığımız adımları takip etmek istediklerine dair de bize bilgi verdiler. Yani Türkiye gerçekten tarımla ilgili önemli bir başarıya daha imza atmak üzere. Ancak dediğim gibi bu platform bizim değil. Bu platform sizlerin platformu. Ancak sizler bu platformun bir parçası 'Dijital Tarım Pazarı'nı kullananlar olduğunuz sürece ve buradaki işlemler derinleştiği sürece, burası son derece başarılı olacak ve buranın paydaşı olan herkes dünden daha fazla gelir kazanacak."
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin de bu pazar sayesinde hem Türkiye içinde hem dünyada çok daha iyi pazarlanacağını belirterek, en önemli amaçlardan birinin de tarım ile sanayiyi bütünleştirmek olduğunu kaydetti.

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