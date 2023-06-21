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Ekonomi

Türkiye ve Azerbaycan'dan dosta güven, düşmana korku veren tatbikat: Alpan-2023 başladı

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan hava kuvvetlerine ait helikopterlerle ortak tatbikat başlatıldı.

22:08 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Türkiye ve Azerbaycan askeri helikopterlerle ortak tatbikat başlattı.

Türkiye ve Azerbaycan askeri helikopterlerle ortak tatbikat başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "
Alpan 2023
" ismi verilen tatbikatta havalanan helikopterler temsili düşmanın hava savunma, komuta ve toplanma mıntıkalarını uzak ve yakın mesafeden ateş açarak imha etti.
Bakanlık, personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra birimlerin etkileşimini sağlamayı ve muharebe kabiliyetini arttırmayı amaçlayan tatbikatın görüntülerini de paylaştı.





#Azerbaycan
#Helikopter
#Tatbikat
#Türkiye
1 saat önce
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