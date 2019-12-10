Türkiye ve Katar'dan ortak standart imzası

Son dönemde birçok alanda işbirliği sürdüren Türkiye ve Katar standardizasyonda da ortak hareket edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Katar'daki belgelendirme ve standart ihtiyaçlarında önemli bir görev üstleneceğini belirterek, "Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili önemli adımlarımız olacak" dedi.

Varank, Türkiye ve Katar'ın iyi ilişkilere sahip dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye ziyareti sırasında sanayi ve teknoloji alanında iş birliği anlaşmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE ile Katar’daki muadili arasında belgelendirme faaliyetlerine yönelik 2 anlaşma imzalandığını hatırlattı. Ülkeyle imzalanacak bir anlaşmanın da hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Varank, söz konusu anlaşmanın da önümüzdeki süreçte imzalanacağını bildirdi.

TSE KÜRESEL LİGE HAZIR

Varank, standartların ülkelerarası ticareti etkilediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi standartları belirleyen ülkelerden biri haline getirmek için TSE’yi kullanacağız. TSE’ye ilişkin hem 11. Kalkınma Planı'nda hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedefimiz için çalışıyoruz."

ICAS BELGELEME FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Halihazırda Katar'a gelen ürünlerin yanmazlık testlerinin Türkiye’de yapıldığını hatırlatan Bakan Mustafa Varank, şöyle devam etti: "Biz standart ve belgelendirme konusunda tüm dünyaya hizmet verebilen bir ülkeyiz. Orta Asya ve Orta Doğu’da çok güçlüyüz, bu ülkelerin hem standart ve belgelendirme altyapılarını kuruyoruz hem de bölge ülkelerinde şirketlerimizle özel sektör gibi faaliyet gösteriyoruz. İnşallah Katar’da da TSE'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketi ICAS belgelendirme ve standart faaliyetlerini yürütecek."