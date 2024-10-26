Türkiye yeniden yatırımcı radarında

Bu öngörülebilirliğin artmasıyla birlikte yabancı yatırımcıların hem doğrudan direkt sermayeye, hem de girişimcilere bakış açısında olumlu bir ivme yakalandığına değinen Özyeğin, verilen her bir teşvikin ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı. Yabancı yatırımcılar için en büyük teşvikin öngörülebilirlik olduğunu ifade eden Özyeğin, "Atılan önemli adımların sonuç verdiğini ve meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Ülkemizin CDS risk primi seviyesi 800'lerden 250'lere kadar düştü ve daha da düşecek. Bunun yanı sıra Merkez Bankası rezervlerimiz, kendimizi rahat hissettiğimiz seviyelere tekrar yükseldi. Ayrıca Türkiye, bu yıl dünyada üç uluslararası derecelendirme kuruluşundan not artışı alan tek ülke oldu. Tüm bunlar çok değerli. Bugün çok net bir şekilde görüyoruz ki hem doğrudan yabancı sermaye hem de girişimcilik ekosistemi için kritik olan risk sermayesi fonları Türkiye'yi yeniden radarına aldı" açıklamasını yaptı.