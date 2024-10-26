Türkiye yeniden yatırımcı radarında

Ekonomideki kararlı adımlar yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeye devam ediyor. Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, “Türkiye şu anda öngörülebilirliğin artmasına paralel tekrar yabancı yatırımcının radarına girdi. Yenilebilir enerji olabilir, yine e-ticaret sektörlerinde belli meyveleri bugünden alacağımıza inanıyorum" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu’nun hayata geçirdiği GO! GLOBAL Türkiye Summit, İstanbul'da girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi. TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye ekonomisinde Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel hem para hem de mali politika adımları uygulandıkça, öngörülebilirliğin arttığını söyledi.
TOPARLANMA İVMESİ GİRİŞİMCİLERİ ETKİLEDİ
Bu öngörülebilirliğin artmasıyla birlikte yabancı yatırımcıların hem doğrudan direkt sermayeye, hem de girişimcilere bakış açısında olumlu bir ivme yakalandığına değinen Özyeğin, verilen her bir teşvikin ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı. Yabancı yatırımcılar için en büyük teşvikin öngörülebilirlik olduğunu ifade eden Özyeğin, "Atılan önemli adımların sonuç verdiğini ve meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Ülkemizin CDS risk primi seviyesi 800'lerden 250'lere kadar düştü ve daha da düşecek. Bunun yanı sıra Merkez Bankası rezervlerimiz, kendimizi rahat hissettiğimiz seviyelere tekrar yükseldi. Ayrıca Türkiye, bu yıl dünyada üç uluslararası derecelendirme kuruluşundan not artışı alan tek ülke oldu. Tüm bunlar çok değerli. Bugün çok net bir şekilde görüyoruz ki hem doğrudan yabancı sermaye hem de girişimcilik ekosistemi için kritik olan risk sermayesi fonları Türkiye'yi yeniden radarına aldı" açıklamasını yaptı.
12-18 AYA KADAR NOTUMUZ İYİ OLACAK
Türkiye'nin risk primi 700-800 seviyelerindeyken bu etkinliğin, altı ay bile sürse organize edilemeyeceğini dile getiren Özyeğin, "Türkiye şu anda öngörülebilirliğin artmasına paralel tekrar yabancı yatırımcının radarına girdi. Türkiye öngörülebilirlik sonucunu aldığı OVP ile yatırım yapılabilir ülke olabilme noktasında önemli yol alıyor. Belki 12 ayda, belki 18 ayda uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir ülke konumuna geleceğiz bence. Bu yolculuk oldukça yolunda gidiyor. Hem bugüne kadar gelmemiş firmalar hem de Türkiye'de yıllardır olup Türkiye’deki yatırımlarını artırmayı planlayan yabancı sermayenin Türkiye'ye ilgisinin arttığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BATILI ÜLKELERE GÖRE DAHA DAYANIKLIYIZ
- Türkiye'nin büyüme noktasında büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Özyeğin, ülkenin sahip olduğu genç nüfusa vurgu yaptı. Birçok sektörde girişimcilerin olduğundan bahseden Özyeğin, "Türkiye gerçekten dayanıklı bir özel sektöre sahip. Batılı ülkelere göre daha dayanıklıyız. Belirsizlikle başa çıkma gücümüz yüksek. Bunu öngörülebilir bir ekonomiyle birleştirdiğimizde çok güçlü bir yatırım potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyorum" yorumunu yaptı. Özyeğin, geçen hafta gerçekleşen, 1 milyar doların üzerindeki e-ticaret yatırımının büyük önem taşıdığını belirterek, “Yenilebilir enerji olabilir, yine e-ticarette devamı gelebilir. Yapay zekayı daha yoğun kullanan alanlar gibi öne çıkacak sektörlerde bugünden belli meyveler alacağımıza inanıyorum. Değerli yatırım fırsatlarının olacağına inanıyorum" diye konuştu.