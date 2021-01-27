Ekonomi Türkiye yüzde 6 büyür IMF de revize etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye yüzde 6 büyür: IMF de revize etti

Türkiye yüzde 6 büyür: IMF de revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un ardından, IMF de Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti. IMF, Türkiye’nin bu yıl yüzde 6 büyümesini beklediklerini açıkladı. Pozitif büyümenin devam edeceğine vurgu yapılırken, reformların mali riskleri azaltacağı belirtildi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021’de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirdi. IMF’den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

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POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ GÜÇLÜ BİR İVME KATTI

  • Açıklamada, Kovid-19 salgınının diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sağlık ve ekonomiyi etkilediği aktarıldı. Parasal ve kredi genişlemesine odaklanan politika müdahalesinin ekonomik büyümeye güçlü bir ivme kattığına işaret edilen açıklamada, ancak aynı zamanda önceden var olan kırılganlıkları artırarak ekonomiyi iç ve dış risklere karşı daha duyarlı hale getirdiği ifade edildi.

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REFORMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşü memnuniyetle karşılanıyor. Bu dönüşüm devam ederse ve geçici salgın odaklı ilave destek, orta vadeli mali konsolidasyon için güvenilir bir planın yanı sıra finans sektörü ve yapısal reformlarla birleştirilirse, tamponlar daha hızlı şekilde yeniden oluşturulabilir. Yapısal reformlar, salgının uzun vadeli olumsuz etkilerinin oluşturduğu riskleri hafifletmeye odaklanmalı ve en savunmasızları desteklemek, işgücü piyasası esnekliğini teşvik etmek ve kurumsal borçların azaltmasını kolaylaştırmak için hedeflenen önlemleri içermelidir.

  • Açıklamada, Türkiye’nin 2020’ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak, salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, 2020 sonlarından itibaren para politikasının sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinin ve devlete ait kredilerdeki yavaşlamanın TL üzerindeki baskıyı sınırlayarak güveni inşa etmeyi sağladığı aktarıldı.

POZİTİF BÜYÜME SÜRECEK

Türkiye ekonomisine ilişkin görünümün de değerlendirildiği açıklamada, “Ekonominin 2021’de pozitif büyümeye devam etmesi bekleniyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2021’de yaklaşık yüzde 6 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Zaman içinde sürdürülen politikaların yeniden dengelenmesinin daha dayanıklı orta vadeli büyümenin temelini oluşturacağına işaret edilirken, mali reformların konsolidasyonu destekleyeceği ve riskleri azaltacağı ifade edildi. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,5 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Daha önce 2020'de yüzde 4,4 küçüleceği öngörülen küresel ekonominin, 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmin edildi.

Kesintisiz sürecek

  • Türkiye’nin kredi notunu teyit eden uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) geçtiğimiz hafta Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini işaret etti. Derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce -3,3 olarak duyurduğu 2020 büyüme tahminini 0,9’a yükselti.
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