Ekonomi Türkiyede bir ilk Dört banka portföyünü birleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de bir ilk: Dört banka portföyünü birleştirdi

Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurduğu Varlık Finansmanı Fonu’nda talep toplama dün başladı.

4 banka portföyünün ilk kez bir araya getirerek tahvil ihracı yapacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Gaanti Bankası yarın yapacağı tahvil ihracının tutarı ise 3 milyar lirayı aşacak.

IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç’ın da detaylarını verdiği varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı için talep toplama dün başlamıştı.

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası’nın yarın 3 milyar lirayı aşkın tutarda konut kredilerini ihraç edecek.

Yatırım aracı sayısında artışa katkı sunacak

Konuyla ilgili olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB), 4 bankanın bilançosunda yer alan konut kredilerini alacağını ifade eden TSPB Başkanı, bu kredilere dayanan varlığa dayalı menkul kıymetlerinin ihraç edileceğini belirtti. Bu kapsamda, finansal kuruluşların, likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirmek suretiyle sermaye piyasalarımızdan fon sağlayabilme imkanları kolaylaştırıldığını vurgulayan Topaç, bu faaliyetlerin, sermaye piyasalarında işlem gören yatırım aracı sayı ve çeşidinde artışa katkıda bulunacağını ekledi.

Türkiye'de bir ilk

4 bankanın portföyünün ilk kez bir araya getirilerek oluşturulan ve piyasaya sürülecek olan 3 milyar 150 milyon TL tahvil ihracı, son 7 yılda yapılan VDMK ihraçlarının neredeyse toplamına eşit.

  • Nitelikli yatırımcılara satılacak olan ve derecelendirme kuruluşu tarafından en yüksek not olan AAA alan VDMK'lara yüksek talep bekleniyor.

Dört Türk bankasının finansal piyasalara soluk getirecek bu hamlesi devrim olarak nitelendiriliyor.

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