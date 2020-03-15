Günde 900 bin kilo döner yiyoruz

Türkiye”nin her ilinde, ilçesinde hatta mahallesinde döner işletmesi bulunuyor. Ülke genelinde döner büfelerinin sayısı 30 bini buldu. Türkiye'de et sektörünün ana oyuncusu dönerin, nesilden nesile aktarılan geleneksel bir lezzet olduğunu kaydeden Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı ve Bereket Döner Üst Yöneticisi (CEO) Muhammet Nezif Emek, günlük döner tüketiminin son yıllarda artarak ortalama 900 bin kilograma çıkmış durumda olduğunu söyledi. Emek, “Dünyaya bir Türk markası olarak ihraç edilen ürün yurt dışında da çok seviliyor. Sektörde üretimden tüketime kadar olan zincirde yüz binlerce kişi istihdam ediliyor. Sektörün aylık ekonomik büyüklüğü de 4 milyar liraya ulaştı”bilgisini verdi.

Muhammet Nezif Emek

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Emek, çok sayıda büyük yatırımcının döner sektörüne ilgi gösterdiğini belirterek, hamburger, pizza gibi ithal lezzetlerle ve uluslararası fastfood zincirleriyle yarışabilecek bir konuma geldiklerini aktardı. AB'ye uyum süreci kapsamında 2008'de getirilen standartlara göre, sektörde elde döner yapımının yasaklandığını dile getiren Emek, bu kararın özellikle endüstriyel döner üretimine dönük ciddi bir yatırım hamlesini de beraberinde getirdiğini anlattı. Emek, bu kararla birlikte fabrika döneri üretiminde çok yüksek artış kaydedildiğini ifade ederek, daha önce yüzde 5'lerde olan fabrika döneri tüketim oranının yüzde 40'lara çıktığını bildirdi. Büyüklüğü, ekonomik hacmi ve tüketicilerin ilgisini çekmesi nedeniyle sektöre her geçen gün yeni yatırımcıların girdiğini belirten Emek, bu alandaki işletme sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.