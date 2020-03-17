Ekonomi Türkiyede etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak

Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

Haber Merkezi AA
​PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk
​PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ülkelerin etanol ihtiyacının arttığını söyledi.

Bu yüzden ülkelerin etanol bulmakta zorlandığını dile getiren Konuk, şöyle konuştu:

  • "Son günlerde kolonya ve dezenfektan ürünlere yoğun talep olduğu için fiyatlarda dalgalanmalar yaşandı. Bazı yerlerde kolonya bulunamadığına dair haberler geldi. Ancak milletimiz de kozmetik ve kimya sanayicilerimiz de kolonya imalatçılarımız da müsterih olsun. İhtiyaca yetecek kadar etil alkolümüz yani etanolümüz var. Normal zamanlara göre kolonyaya ve dezenfektan ürünlerine olan talep 10-15 kat artsa bile etil alkol arzında sıkıntı yaşanmaz."

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 182 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 182 bini aştı

"Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyoruz"

Konuk, etanolde herhangi bir arz sıkıntısının olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

  • "Konya Şeker olarak 2012 yılından bu yana Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyoruz. Yıllık 84 milyon litre etanol yani etil alkol üretiyoruz. Rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla bu üretimimizin tamamını dezenfektan ve kolonya için ayırdık. Bunun yanında kozmetik ve kimya sanayisinin ihtiyacı da sorunsuz karşılanacak."

Son zamanlarda ani talep artışından dolayı etanol arzında kısa süreli daralma olduğunu ifade eden Konuk, bu durumun taşımadan kaynaklandığını ve birkaç gün içerisinde çözüleceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mücadelede her ülke kendi kararını vermeli
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mücadelede her ülke kendi kararını vermeli

"Ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz"

Konuk, artan talebin karşılanacağını ve bu yüzden vatandaşların müsterih olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Her şey illa para ve ticaret değil. Ülkemiz rahat etsin diye bu zamana kadar benzine karıştırılması için sağladığımız etanolü koronavirüsten dolayı artan talebe ayırdık. Ülke insanımızın sağlığı söz konusu ise gerisi tamamen teferruattır. Bu anlayışla vatandaşlarımız rahat etsin. Çünkü piyasaya arz edeceğimiz etil alkole de ve bunu üretecek ham maddeye de çok şükür fazlasıyla sahibiz. Bu konuda ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Herhangi bir sorunumuz yok. Hiç kimse dışarıdan ve içeriden panik alımlar yapmasın."

"Etil alkol satan yok"

Dünya Sağlık Örgütünün koronavirüsü küresel salgın ilan etmesinden bu yana uluslararası pazarlarda etil alkol bulunamadığını belirten Konuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Bugün 2-3 katını ödemeye razı olsak bile maalesef etil alkol bulamayacaktık. Etil alkol üretiminin ham maddesi melas da bulunmuyor. Melasın fiyatı 1 ay öncesine göre 2 katından fazla artmasına rağmen, kimse melasını kimseye vermiyor. Etil alkole uluslararası pazarlarda 2 bin 500 dolar verenler olmasına rağmen etil alkol satan yok. Çünkü her ülkenin buna ihtiyacı var. Şeker sanayisi olmayan dolayısıyla pancar veya kamıştan melas üretimi yapılmayan ya da tahıllardan etanol üretecek altyapıyı kurmayan ülkeler bugün hijyen, dezenfektan konusunda en şanssız ve sıkıntılı ülkelerdir."
Dörtlü zirve sona erdi

Dörtlü zirve sona erdi

Telekonferans yoluyla gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.
OHAL iddiaları gerçek dışı

OHAL iddiaları gerçek dışı

Vatandaşın özgürlüğünü koruma sorumluluğumuz var.
Seyircisizoynamaya devam

Seyircisiz
oynamaya devam

​TFF, liglerin ertelenmeyeceğini açıkladı.
Müşteri kalmadı

Müşteri kalmadı

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı.
Karantina konvoyu

Karantina konvoyu

Vatandaşlar 14 gün boyunca kalacakları yurtlara böyle götürüldü.
İmamoğlu'na korona resti

İmamoğlu'na korona resti

​AK Partili başkanlar tedbir kararlarına uyunca meclis boş kaldı.
Afrika değil İtalya

Afrika değil İtalya

​Hastanelerde boş yatak yok, hastalar koridorlarda yatıyor...
Ziyaretçi alınmayacak

Ziyaretçi alınmayacak

Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler.
'Çok başarılı'

'Çok başarılı'

Koronavirüs anketinde çarpıcı sonuçlar.
2021'e ertelendi

2021'e ertelendi

UEFA, dev organizasyonları askıya aldı.
Bir puan daha!

Bir puan daha!

​Merkez Bankası'ndan erken faiz kararı.
Koronada<br>korkutan tablo

Koronada
korkutan tablo

​6 ay sürmesi halinde ortaya çıkacak kayıp hesaplandı.
Şirketler eve taşındı

Şirketler eve taşındı

​Dünyanın dört bir yanından evden çalışan manzaraları.
Gazda<br>büyük indirim<br>

Gazda
büyük indirim

​Düşen petrol fiyatları Türkiye'ye yarayacak.
İstanbul'da hazırlıklar tamam

İstanbul'da hazırlıklar tamam

​Karantina yurtlarında güvenlik güçleri nöbet tutuyor.
Fırın ve marketlerde açık tehlike

Fırın ve marketlerde açık tehlike

​En az 20 kişi elliyor salgına davetiye çıkartıyor.
2020 dertlerle geldi

2020 dertlerle geldi

​İşte yeni yılın ilk 75 gününde karşılaştığımız 10 büyük sınav...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.