Ekonomi Mobil internet abone sayısı 68 milyona yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobil internet abone sayısı 68 milyona yaklaştı

Türkiye'de 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 67 milyon 857 bin 214'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Türkiyede mobil internet abone sayısı 68 milyona yaklaştı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'na göre, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 101,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 84 milyon 646 bin 943 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye kadar ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş gerçekleşti.

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Bu yılın haziran ayı sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 212 bin 94'e düşerken 4,5G abone sayısı 78 milyon 465 bin 174'e çıktı. M2M abone sayısı ise 7 milyon oldu.

Söz konusu çeyrekte 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 67 milyon 857 bin 214, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı da 57 milyon 935 bin 567 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 2 milyon 109 bin 343 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 2 milyon 19 bin 472 terabayt olarak hesaplandı.

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