Ekonomi Türkiyede otomatik vites tercihi tam gaz sürüyor
OTOMOTİV

Türkiye'de otomatik vites tercihi 'tam gaz' sürüyor

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ilk üç aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 68,17 artışla 119 bin 772'ye yükseldi. Ocak-Mart 2020'de 71 bin 220 adet olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 119 bin 772'ye yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,5'ten yüzde 76,5'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Türkiyede otomatik vites tercihi tam gaz sürüyor
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

Otomatik vites satışları 'gaza' bastı
EKONOMİ
Otomatik vites satışları 'gaza' bastı

Manuel şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 23,5

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk 3 aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Mart sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Böylece, bu dönemde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,5, satışı da 71 bin 220 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 68,2 artış gösterdi.

D, E ve F segmentin tamamı otomatik vites

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 95,1'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 79,1'le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 69,4 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Vergi oranları düşük segmentteki araçlar tercih edildi

Öte yandan, ilk çeyrekte pazarın yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 244 adetle yüzde 56,4 pay, B segmenti otomobiller ise 46 bin 177 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle:

  • OTOMATİK ŞANZIMAN Ocak-Mart 2020 Adet Pay Ocak-Mart 2021 Adet Pay Değişim
  • A 352 92,4% 867 95,1% 146,3%
  • B 11.609 51,6% 36.542 79,1% 214,8%
  • C 42.425 70,8% 61.233 69,4% 44,3%
  • D 14.076 100,0% 16.109 100,0% 14,4%
  • E 2.264 100,0% 4.096 100,0% 80,9%
  • F 494 100,0% 925 100,0% 87,2%
  • Toplam 71.220 71,5% 119.772 76,5% 68,2%

Kritik veri açıklandı: Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
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Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-şubat dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 42,1 arttı.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi.
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Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede ulaştı.
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Otomatik vitesin payı artmaya devam ediyor <br> <br> Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Türkiye otomobil pazarında, şubat sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 60 bin 437 adetle yüzde 75,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 adet satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi.
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Yılın iki aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,2, satışı da 42 bin 541 adet olarak belirlenmişti. Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 42,1 artış gösterdi.
Title
D, E ve F segmentin tamamı otomatik vites <br> <br> Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu. <br> <br> Bu segmentleri, yüzde 96,5'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 73,52le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 70,7 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.
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Pazardan en çok payı sedan otomobiller aldı <br> <br> Öte yandan, şubat sonunda, pazarın yüzde 87,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 57 ve B segmenti otomobiller de satışlardan yüzde 29,6 pay aldı.
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Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 42 payla yine sedan otomobiller oldu.
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Sedan otomobilleri, yüzde 33,8 payla SUV ve yüzde 22 payla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.
Title
Ocak-Şubat 2020'de 42 bin 541 adet olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 60 bin 47'ye yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,2'den yüzde 75,4'e çıktı.
Title
Kritik veri açıklandı: Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Ocak-Şubat 2020'de 42 bin 541 adet olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 60 bin 47'ye yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,2'den yüzde 75,4'e çıktı. Şubat sonunda manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi.
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