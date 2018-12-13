Ekonomi Türkiyede rekabet için hazırız mesajı
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye’de rekabet için hazırız mesajı

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Türkiye'nin doğal gaz satın almak için birçok seçeneği olduğunu belirterek, "Rekabetten korkmuyoruz, Rus gazı rakip gazlardan daha ucuz. Türkiye'ye Azerbaycan ve İran'dan gelen gazla rekabet edebiliriz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus yetkili Gazprom'un doğal gazı politik enstrüman olarak kullanmadığını dile getirdi.
Rus yetkili Gazprom'un doğal gazı politik enstrüman olarak kullanmadığını dile getirdi.

Simonov, Moskova'nın Ankara'ya gaz arzını durdurmadığını ve gelecekte de bunun gündeme gelmeyeceğini anlattı. Gazprom'un doğal gazı politik enstrüman olarak kullanmadığını söyleyen Simonov, "Türkiye'ye ihtiyacı olduğu anlarda garanti gaz gönderme fırsatına sahibiz" ifadesini kullandı.

GAZ İTHALATIMIZIN %52'Sİ RUSYA'DAN

Bu arada, Türkiye geçen yıl toplam 55 milyar metreküplük gaz ithalatının yüzde 51,93'ünü Rusya'dan gerçekleştirdi. Bu dönemde, Türkiye'ye 28 milyar 690 milyon metreküp gaz gönderen Rusya'yı 17 milyar metreküple İran izledi. Siminov ayrıca, Avrupa gaz piyasasında Rusya'nın lider olduğunu da dile getirdi.

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