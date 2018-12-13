Türkiye’de rekabet için hazırız mesajı

Simonov, Moskova'nın Ankara'ya gaz arzını durdurmadığını ve gelecekte de bunun gündeme gelmeyeceğini anlattı. Gazprom'un doğal gazı politik enstrüman olarak kullanmadığını söyleyen Simonov, "Türkiye'ye ihtiyacı olduğu anlarda garanti gaz gönderme fırsatına sahibiz" ifadesini kullandı.

GAZ İTHALATIMIZIN %52'Sİ RUSYA'DAN

Bu arada, Türkiye geçen yıl toplam 55 milyar metreküplük gaz ithalatının yüzde 51,93'ünü Rusya'dan gerçekleştirdi. Bu dönemde, Türkiye'ye 28 milyar 690 milyon metreküp gaz gönderen Rusya'yı 17 milyar metreküple İran izledi. Siminov ayrıca, Avrupa gaz piyasasında Rusya'nın lider olduğunu da dile getirdi.